Carolina Sandoval sobre volver a la televisión: “Uno nunca debe decir nunca”

Carolina Sandoval habló sobre si regresaría o no a la televisión, de la cual salió cuando su ciclo en ‘Suelta La Sopa’ finalizó. La influencer y presentadora venezolana conversó en exclusiva con ‘People en español’ sobre este tema y confesó que le han hecho diversas invitaciones para regresar a las pantallas.

“No sé si me veo en un horario diario, de pronto si me invitan a algún tipo de colaboración, de jurado, dos meses, algo así que no me implique salir de mi casa, dejar a mis hijas… Uno nunca debe decir nunca porque uno nunca sabe. Me han hecho invitaciones a participar en programas que no me han llamado la atención. Creo que mis propios reality shows los hago yo todos los días en mis redes sociales. Por eso es muy difícil que yo considere otra vez ajustarme a cosas con las que tal vez no estoy totalmente de acuerdo”, dijo la venezolana en esa entrevista.

Asimismo, la presentadora de televisión agradeció todo lo que vivió durante su paso por las pantallas y señaló que lo que muestra en las redes sociales es parte de lo que experimentó en ese trabajo.

“Estoy muy agradecida de lo que viví en la tele, aprendí muchísimo. Creo que la disciplina que poseo con mis redes sociales viene de haber vivido la experiencia de hacer televisión en un horario, saber estar informado, actualizada y me encanta”, expresó Sandoval, quien es también conocida como ‘La Venenosa’.

En sus redes sociales Carolina Sandoval se mantiene muy activa mostrando parte de lo que es su trabajo en las plataformas digitales y dejando ver su vida familiar, junto a sus hijas Bárbara camila, Amelia Victoria, su madre Amalia y su esposo Nick.

Sus fanáticos se mantienen siempre pendiente de lo que la venezolana hace en las redes sociales y reaccionan de buena manera a su contenido.

