Clarissa Molina deshabilita sección de comentarios en Instagram, en medio de rumores de separación

Por alguna razón los rumores de separación están tomando como protagonistas a Clarissa Molina y Vicente Saavedra. Algunos dicen que es porque en ocasiones parece no llevar su anillo de compromiso, pero al revisar sus últimas publicaciones observamos que el anillo sigue ahí.

En medio de esta ola de chismes la dominicana ha desconectado la opción de comentarios en su cuenta oficial de Instagram, lo cual llama mucho la atención ya que Clarissa Molina no suele recibir mucho “hate” por parte de sus seguidores. Al contrario, la reportera de El Gordo y la Flaca es de las pocas privilegiadas que goza de mucho más cariño y aceptación cibernético, en comparación a otras celebridades de la televisión como son Francisca Lachapel y Adamari López.

Sabemos que la boda de Clarissa Molina y Vicente no ha sido cancelada sino aplazada. Desconocemos las razones concretas del aplazamiento, pero hasta donde tenemos entendido la boda sigue en pie. Hace una semana su anillo de compromiso seguía en su mano, éste pudo verse durante la celebración de la victoria de Argentina sobre Francia en la final del Mundial Qatar 2022. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Esperamos que los rumores sean sólo eso y que el amor entre Vicente y Clarissa se mantenga firme e intacto.

