Hallan otro cadáver en parque de Nueva York; 2do caso en pocos días

Un cadáver masculino parcialmente descompuesto fue encontrado en el sendero de un parque en El Bronx (NYC) la mañana de ayer.

Según la policía, el hombre tenía 61 años y sus restos fueron descubiertos en un sendero de Hunter Island en Pelham Bay Park, alrededor de las 9 a.m. del lunes. La identidad del difunto no fue revelada de inmediato, indicó New York Post.

No había signos evidentes de trauma en el cuerpo, dijo un portavoz de la policía de Nueva York. La Oficina del Médico Forense de la ciudad debe determinar la causa y tiempo de la muerte.

El hallazgo se produjo apenas días después de que un doctor fuese hallado muerto la madrugada del viernes con el cuello cortado en Marcus Garvey Park, Harlem.

Adicionalmente varios cadáveres han sido encontrados este año en zonas verdes de Manhattan, la mayoría en Central Park. A mediados de octubre un anciano fue hallado muerto en un estanque, días después de que el cadáver parcialmente descompuesto de un joven fuese descubierto flotando en un lago cerca de 79th Street y West Drive, sin signos de criminalidad.

Y en julio pasado la muerte de un joven indigente latino fue declarada homicidio casi 10 meses después de que su cadáver fuese hallado con una soga en el cuello en Central Park, dando la impresión inicial de que se había suicidado.

