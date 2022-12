Tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre de 63 años, identificado como Juan Ricardo Hernández, en Miami, Pablo Lyle tuvo su primera Navidad en la cárcel, mientras su familia se reunió para celebrar.

Lyle aún espera su sentencia, la cual podría ser de hasta 15 años en la Correccional Turner Guilford Knight, ¿pero dónde estaba su familia el fin de semana? Te contamos cómo celebraron sin el actor.

Ana Araujo, su aún esposa, sus hijos y el resto de su familia celebraron las fiestas en México disfrutando los días en lo que parecía ser un bosque y demostrando que lo mejor que pueden hacer en estos momentos es estar juntos.

Así se pudo constatar de acuerdo con las imágenes que su hermano Jorge Lyle compartió en las redes.

“Navidad 2022 🎄• En el camino del soltar comenzamos a desaprender, nos permitimos amar y aprendemos a confiar para evolucionar • Los Araujo Fernández Martinez Barranco Lyle 😆 My Fam, a group that dreams, laughs, play and loves together ✨”, publicó por su parte Ana Araujo.

Se conoce que el artista, de 36 años cumplidos en noviembre, volverá a la corte la primera semana de febrero de 2023 para una audiencia de sentencia.

La defensa de Lyle pide que se respeten los tres años que ha permanecido en prisión domiciliaria.