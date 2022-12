Saquean tiendas entre 28 muertos por el frío: Navidad de horror en el norte de Nueva York

Mientras se elevaba a 28 el número de muertos dejados por la histórica tormenta invernal en el noroeste de Nueva York, se reportaron saqueos a varias tiendas.

Al parecer los delincuentes se están aprovechando de que las autoridades se han concentrado en las prioridades de salud y rescate, y además de que la movilidad de los agentes sigue limitada por la nieve. Miles de hogares y negocios siguen sin electricidad, en algunas áreas hay hasta 49 pulgadas de nieve acumuladas y continuaba nevando, informó ayer The New York Times.

“No sé cómo estas personas pueden vivir consigo mismas, cómo pueden mirarse en el espejo”, dijo el lunes el alcalde de Buffalo, Byron Brown, a los periodistas. “Son lo más bajo de lo bajo”, insistió en referencia a los ladrones oportunistas, destacó New York Post.

Anoche el presidente Joe Biden declaró estado de emergencia en Nueva York para dar ayuda federal a la región más afectada del país por la tragedia climática navideña. Al menos 28 personas murieron en el noroeste del estado después de que la tormenta Elliot desatara toda su furia en Buffalo, con vientos huracanados y nieve que provocaron condiciones de cero visibilidad y paralizaron los esfuerzos de respuesta de emergencias.

En Buffalo algunas empresas sufrieron roturas de ventanas y mercancías dañadas y robadas mientras la nieve y el hielo aún azotaban la zona, informó la estación de televisión local WRGZ de NBC News.

La policía de Buffalo realizó “algunos” arrestos, según el comisionado Joseph Gramaglia, quien agregó que continúan las investigaciones de otros incidentes luego de informes en las redes sociales sobre saqueos.

La prohibición de viajar seguía vigente ayer en la parte occidental del estado. La Guardia Nacional se desplegó en la zona. En una conferencia de prensa la tarde de ayer, la gobernadora Kathy Hochul dijo que los equipos estatales habían llevado a cabo más de 550 rescates desde que comenzó la tormenta, informó Fox News.

In Buffalo, New York, low-life looters are running wild. A record-setting blizzard has prevented the police from patrolling Buffalo. NO POLICE = LOTS OF CRIME. This is AMERICA.Take a look:pic.twitter.com/lyWoWD0JXA — Steve Hanke (@steve_hanke) December 27, 2022

Las condiciones climáticas limitaron los esfuerzos de lucha contra el crimen de las fuerzas del orden, con vehículos varados de los viajeros obstruyendo las carreteras y las emergencias relacionadas con la nieve alejando a la policía de sus rondas normales.

Gramaglia dijo ayer que eso estaba cambiando. “Durante la tormenta hemos podido hacer que nuestros oficiales de patrulla regresen [a] sus esfuerzos de patrulla mientras tenemos nuestros equipos de recuperación de búsqueda y rescate que salen y hacen el trabajo muy difícil de recuperar cuerpos”, dijo. 🚨VIDEO: Store owner in Buffalo, New York shoots at looters pic.twitter.com/Gt6PMtWWVo— Breaking News (@NewsJunkieBreak) December 26, 2022 Following a massive storm in Buffalo, NY, looters wreaked havoc on stores. Unfortunately, there are a lot of bad apples in Buffalo. This is going massively underreported in the mainstream media. Take a look:pic.twitter.com/MXQtAUFhQj— Steve Hanke (@steve_hanke) December 27, 2022

.