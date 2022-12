2023: Adamari López revela cuáles son sus rituales de año nuevo

En el mundo del espectáculo son muchas las celebridades que aman los rituales y los tienen de todo tipo para diferentes propósitos.

Cuando se acerca la Navidad y el año nuevo algunos de estos rituales se vuelven de suma importancia porque son muchos los famosos que sienten que estos les han funcionado a la perfección, tal es el caso de Adamari López que admite varios de estos en voz alta.

“Yo creo que los rituales se hacen todos: tirar agua pa’ atrás, salir corriendo con las maletas, comerse las doce uvas para la prosperidad, calzones rojo y amarillo“, dijo la conductora de Hoy Día en entrevista con Mezcalent.

La ex de Toni Costa responde cuál de todos estos rituales le han funcionado al día de hoy: “Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor; lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado”.

Pero más allá de cualquier ritual, para Adamari lo más importante en la vida es estar con su hija, su motor, su alegría e inspiración. Es Alaïa con quien ahora se combina en colores y estilos. Este es un aspecto de su relación madre e hija que tiene encantados tanto a famosos como admiradores. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

