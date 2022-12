Adamari López movió el “esqueleto” y los internautas la critican: “No baila bien, hace lo posible”

La presentadora de televisión Adamari López a través de sus redes sociales se mantiene conectada con sus millones de seguidores, pues ha demostrado que le gusta y, de esa manera se puede mantener mucho más cerca de aquellos que están atentos a cualquier tipo de contenido que ella comparta.

A su vez, también ha dejado claro que subir Reels a la aplicación de la camarita se ha convertido en una de sus cosas favoritas, mientras que infinidades de seguidores le han hecho saber que disfrutan con cada una de sus ocurrencias, hecho que la hace continuar con este tipo videos donde generalmente hace la simulación de alguna situación.

“¿Ya vieron que saqué a mover el esqueleto? Esto pasa cuando nos juntamos en @telemundo con @danilomua @mariaedeltoro ¿Cuántos puntos nos dan?”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas decidieron expresar lo que pensaba luego de ver a ese pequeño grupo bailando. Como suele ser costumbre, las opiniones se encontraron bastante divididas, pues parece ser que lo negativo estuvo a la orden del día.

Muchos de los internautas dieron a conocer lo que pensaban y dijeron que María del Toro era una de las que mejor bailó en el audiovisual que compartieron, siendo así en lo que más coincidieron. Sin embargo, otros manifestaron que López no baila, así como le criticaron muchísimo la ropa que tenía puesta.

“Mari poniendo atrás la barra bien alta”, “La señora baila mejor”, “Esa doñita tiene swing”, “Pasa que no tiene caderas para mostrar”, “Porque la visten tan mal? Esas botas gigantes no le quedan, es muy chiquita”, “Amo a la señora que está detrás de ustedes”, “Súper la señora de negro”, “La doñita que está atrás”, “La señora de negro baila mejor, lo que pasa es que Adamari no baila bien, hace lo posible“, “Ella debe tener algún problema que se pone los pantalones así”, “Qué es ese pantalón tan extraño? parece una bolsa de basura mal puesta”, “Adamari parece que trae pañal“, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Hija de Adamari López y Toni Costa enternece las redes sociales con una foto navideña

· Adamari López vestida de negro y con brillos recibe halagos de sus seguidores de Instagram

· Adamari López deja a un lado ‘Hoy Día’ y trabaja en otro programa con nuevos compañeros