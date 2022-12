Estos famosos vestirán calzones rojos para final de año, entérate de quiénes andarán esta lencería que busca atraer el amor

Los famosos comparten sus propósitos y los rituales que acostumbran hacer para recibir el Año Nuevo. Mientras unos sacan las maletas para viajar todo el año, otros prefieren apostar por el amor y vestir calzones rojos. Manelyk González, Elizabeth Álvarez, Carlos Ferrro, Elyfer Torres, Carmen Aub, entre otros.

“¡Sí, me encanta, me encanta (hacer rituales)!, porque aparte es divertido”, cuenta Elizabeth Álvarez.

“Hago las monedas, las lentejas, ‘el choni’ de todos los colores, para toda la buena onda, hago de todo, moneditas, no sabes, le doy la vuelta, sí, soy así”, añade.

“A lo mejor los calzones rojos para el amor, o a lo mejor sacamos la maleta a toda la cuadra y le damos vueltas para que tengamos muchos viajes en el año”, comparte Claudia Álvarez.

Otras famosas cansadas de la soltería quieren agotar todos los recursos para encontrar el amor en el 2023.

“¡Ay, me urge! Me voy a poner tres (calzones) rojos, no diferentes, ¡tres rojos porque estoy muy sola, amigos! O sea, ya me urge un galán, si alguien está viendo esto y le gusto ¡escribanme! ¡No es cierto! ¡jaja!”, indica Elyfer Torres.

Por su parte, Michelle Rodríguez hasta pondrá la figura de un santo de cabeza para encontrar a su príncipe azul. “Mira yo uso el calzon rojo, encima uno amarillo, abajo de la mesa San Antonio de cabeza, ahí están mis redes, ¡llámenme!”, dice la comediante.

Manelyk González sólo espera tener salud, luego de su fuerte caída en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”. “Lo único que pido es salud para mí y para mi familia, mucho trabajo, y con eso estoy más que bien servida”. View this post on Instagram A post shared by Carlos Ferro (@soloferro)

Carlos Ferro tiene dos rituales que no pueden faltar la noche de Año Nuevo. “Calzones rojos y salir a dar la vuelta con la maleta”.

Carmen Aub tiene claros sus propósitos para mantenerse plena en el 2023. “Mi propósito más grande es encontrar el balance entre el trabajo, el placer, el cuidarme, el disfrutar la vida. Feliz Año Nuevo a todos los que nos están viendo. ¡Yo soy Carmen Aub, les mando besos y que pasen unas fiestas increíbles!“.

