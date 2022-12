Muere Jo Mersa, nieto de Bob Marley, a los 31 años

Día triste para la familia Marley. Jo Mersa Marley, el cantante jamaiquino y nieto del legendario músico de reggae Bob Marley, murió a los 31 años, informó Rolling Stone.

La causa de la muerte, hasta el momento, se desconoce. Aunque reportes de otros medios como People afirman que Jo Mersa falleció de asma y que fue encontrado sin vida en su vehículo.

Nacido en la realeza de la música reggae el 12 de marzo de 1991, Joseph Mersa Marley era nieto de Bob Marley e hijo de Stephen Marley, cuyo impacto en el género y la industria de la música en general se ha extendido por décadas.

Saltó a la fama con su sencillo de 2016 ‘Burn It Down’, que contó con la participación de su hermano Yohan. También lanzó un EP titulado ‘Comfortable’ en 2014 y un álbum debut, ‘Eternal’, en 2021.

Jo Mersa pasó sus primeros años en Jamaica antes de mudarse a Florida en la escuela secundaria. Estudió ingeniería de estudio en el Miami Dade College, según un artículo del Jamaica Observer de 2014.

A raíz de su fallecimiento, figuras públicas ya han expresado tributos por el artista y el legado que ha dejado atrás.

La Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, la Honorable Olivia Grange, rindió homenaje a Joseph y tuiteó: “Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto”.

“Fuimos honrados por Joseph, cuyo nombre artístico era Jo Mersa, actuando en nuestro lanzamiento Jamaica 60 en Miramar, Florida, EE. UU. en mayo”, continuó.

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo”, expresó. I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died.



We were graced by Joseph,whose stage name was Jo Mersa, performing at our Jamaica 60 Launch in Miramar, Florida, USA in May. pic.twitter.com/6DyHkYcNsI— Hon.Olivia Grange (@Babsy_grange) December 27, 2022

