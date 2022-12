Thalía se ve sumergida en el estrés por las fiestas decembrinas y desea que pronto llegue el 2023

La cantante Thalía recientemente habló de lo que siente en estas fechas donde muchos no solamente se preparan para recibir un regalo, también para esperar la llegada del Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, destacó que todo termina siendo un poco agobiante en medio de las compras y las preparaciones que deben realizarse.

La mexicana aprovechó parte de su tiempo libre para explicarle a sus seguidores de la red social de TikTok la manera en la que se siente.

“Yo no sé, pero estas fechas son tan estresantes, es tanta la expectativa, la familia y todo el desmadrito navideño, un acaba agotado, yo no sé ustedes cómo se sienten, pero yo estoy feliz que ya viene el Año Nuevo y adiós, next, por favor”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la también actriz quiso aclarar que, pese a que desea que llegue el 2023 lo antes posible, igual mantiene presente lo bueno y justo que fue el 2022 para ella, hecho que la ha llevado a agradecer por cada cosa que tiene en este momento.

“Pero la verdad es que mi año estuvo muy hermoso, le agradezco a Dios por cada bendición, sobre todo por mi salud y por tenerlos, nos hemos divertido mucho, ha sido un año muy activo de mucha diversión”, añadió.

A su vez, los comentarios en la mencionada aplicación no se hicieron esperar, debido a que sus fanáticos explicaron lo que sentían al respecto y, es que varios compartieron su punto de vista.

“Next de verdad, agradecida de todo”, “Sí, tienes razón, que ya termine”, “Tienes razón, que esto termine ya, besos”, “Me encanta, eres la mejor, soy tu fan número uno”, “Gracias por compartir un poco de tu tiempo con nosotros, bendiciones”, “Qué bonita, saludos”, “También quiero que pase“, “Quisiera verte al natural, sin maquillaje, sin filtros”, “Me hacen mucha falta esos apapachos, es duro estar sola y lejos de tus seres queridos”, “Sabias palabras, lo que te haga feliz, lo que te dé paz, tranquilidad”, “No lo había pensado desde esa perspectiva, pero me identifico con el sentimiento”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Thalía comparte una selfie en Instagram y sus seguidores aseguran que parece un “hombre”

· Anitta vivió un doloroso momento ocasionado por Thalía: “Me voy a hacer una nueva cirugía”

· Thalía responde a la polémica tras aparentemente haber llamado a Shakira “dramática” y “patética”