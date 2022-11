Thalía responde a la polémica tras aparentemente haber llamado a Shakira “dramática” y “patética”

La cantante Thalía desde hace algunas semanas se ha visto envuelta en una polémica de la que ha preferido mantenerse alejada y no emitir ningún comentario sobre las diversas acusaciones que le han estado realizando los internautas a través de sus redes sociales y, que se ha visto vinculada con Shakira.

“Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere a través de este comunicado, desmentir de manera formal la información que ciertos medios de comunicación a nivel internacional están replicando sin fundamento alguno donde hacen mención a supuestas declaraciones de nuestra cliente la Sra. Thalía Sodi, en referencia a la cantautora colombiana Shakira en una supuesta transmisión en vivo”, comienza diciendo la misiva.

A su vez, la agencia resalta que la protagonista de ‘Marimar’ no ha hecho ningún tipo de declaraciones mediante un live desde que inició este año y, menos para hablar mal de una de sus colegas como lo es la colombiana.

“Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero de 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana con quien mantiene una amistad de años”, añaden.

La agencia asegura que su cliente se ha visto envuelta en un escándalo completamente innecesario, debido a que todas las acusaciones que realizaron fueron hechas sin ningún fundamento.

“Thalía siempre se ha caracterizado por ser una persona con mucha luz positiva. Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación no proviene de un canal de YouTube que utilizó este medio para difundir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco. Esperamos que todos ustedes quieran repetir esta información, para rectificarla”, finalizan.

¿De qué acusan a Thalía?

La colombiana el pasado 19 de octubre estrenó su más reciente tema musical llamado ‘Monotonía’. A su vez, en la letra se puede apreciar que habla de una ruptura amorosa, lo que podría tratarse de la más reciente que ella ha vivido.

Sin embargo, los diversos internautas comenzaron a mencionar que la mexicana habría realizado una transmisión en vivo y según se habría manifestado por ese sencillo. Además, diversos medios de comunicación llegaron a mencionar las presuntas palabras que aparentemente había dicho:

“La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”.

