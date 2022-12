Gerard Piqué y Clara Chía Martí siguen juntos y enamorados, la joven española lo apoya en su nuevo proyecto

Clara Chía y Gerard Piqué llegan juntos a la presentación de ‘Kings League’, una competencia de fútbol amateur organizada por el español, según reportó The Grosby Group.

El ex de Shakira, Piqué fue captado junto a Clara, quien al llegar se dio cuenta que estaban siendo captados por un paparazzi y así alertó a su amado, quien de inmediato identificó la cámara del fotógrafo.

Piqué anunció su proyecto ‘Kings League’, luego de su retiro del fútbol. El proyecto consiste en la creación de una liga de fútbol amateur con diversos streamers y ex futbolistas como presidentes de los equipos participantes. Según información de Grosby, estos presidentes de los clubes elegirían en un draft a los miembros de sus equipos. Celebridades como Ibai Llanos, Gerard Romero, Iker Casillas o Kun Agüero serán algunos de los participantes en la Kings League.

Se supone que como parte de este proyecto Piqué cuenta con la participación de Javier “el chicharito” Hernández, ex jugador del Real Madrid, pero éste no es el único jugador del real que integra este proyecto, el ex capitán del equipo y portero estrella Iker Casillas ha dicho presente. Y ojo, que el español también ha sido de los que ha manifestado su interés por Shakira, quien ahora es una mujer soltera.

Sin embargo, es bastante improbable que alguna relación surja entre ellos, ya que la colombiana se mudará pronto a Miami e Iker no parece estar pensando en dejar de vivir en España en un futuro próximo. View this post on Instagram A post shared by Kings League Infojobs (@kingsleague)

