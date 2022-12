La joven promesa brasileña Endrick Felipe eligió al Real Madrid por su idolo Cristiano Ronaldo

El Real Madrid sigue apostando a los jóvenes talentos y su más reciente adquisición fue el atacante brasilero de 16 años Endrick Felipe, por el cual pagaron una elevada suma de $76 millones y se sumará al equipo blanco en el verano de 2024.

Endrick sin duda es una promesa futbolística y las ofertas para llevarlo a Europa no llegaron solo del club español; el millonario PSG también pujó por el delantero y hasta el mismo Barcelona tanteó su fichaje. Pero el jugador del Palmeiras lo tuvo muy claro a la hora de decidir su destino.

“El Real Madrid es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino” , comentó Endrick.

El oriundo de Brasilia seguirá siendo parte del Palmeiras por otra temporada y media hasta que se oficialice su incorporación al Real Madrid en julio de 2024, luego de que haya cumplido la mayoría de edad requerida.

Por otro lado, Endrick afirmó que ya mantiene contacto con sus compañeros brasileros del equipo blanco como con el mismo técnico “Hablé con Ancelotti, con Rodrygo, con Éder. Agradezco mucho a Dios por todo lo que pasa en mi vida y espero que todavía vengan muchas cosas buenas, pero hay que mantener los pies el suelo, tener humildad y perseverar”, cerró.

