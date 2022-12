Kevin De Bruyne lanzó flores a Julián Álvarez: “Es un jugador con mucho talento”

Una de las joyas del Mundial de Qatar fue el argentino Julián Álvarez y en Europa también logró hacerse un espacio con apenas 6 meses en el Manchester City y con un Erling Haaland como titular en excelente nivel. El delantero ha recibido elogios de todos incluyendo su entrenador Pep Guardiola, ahora fue turno del capitán de su club Kevin De Bruyne.

De Bruyne admite que antes de la llegada de Julián ya se hablaba de su talento, pero que al verlo en su club le sorprendió aún más. “Cuando llegó al club se hablaba de este joven talento de Argentina y desde el principio nos dimos cuenta que era un jugador con mucho talento”, comentó el capitán.

El belga no tuvo un buen Mundial y su selección se fue eliminada en fase de grupos, sin embargo destacó la labor de su compañero de club con poco tiempo de adaptación en la Premier “Uno no sabe lo que puede pasar cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero él ya parecía un jugador adulto jugando para nosotros. Me alegro por él, es un chico muy simpático y muy tímido. Pero puede llamarse a sí mismo campeón del mundo, eso le llenará de confianza y se sentirá genial”, expresó De Bruyne.

El argentino ha tenido pocos minutos con el Manchester City pero ha podido aprovechar las oportunidades y ya tiene 3 goles en Premier League en solo 351 minutos jugados. “Quizá tenía la sensación de que podría haber jugado un poco más, pero cuanto más avanza la temporada, más y más juega. De hecho, ha marcado bastantes goles”, resaltó el mediocampista refiriéndose a la excelente labor de Álvarez.

Números de otro planeta

La principal razón por la que Julián no ha sido un titular regular con el Manchester City es el increíble estado de forma de Erling Haaland, que ya suma 24 tantos con la camiseta de su nuevo club y De Bruyne tambien lo elogió por los números de otro planeta que lleva. “Está cerca de los 200 goles, por lo que probablemente marcará 600, 700 o 800 si no se lesiona y hace las cosas de forma adecuada. Es un delantero de máximo nivel Mundial”, cerró el belga.

