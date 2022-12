Leonardo de Lozanne habla de su nueva etapa tras el rompimiento con Sandra Echeverría

A sus 52 años recién cumplidos, Leonardo de Lozanne no se restringe a la hora del trabajo. El cantante acaba de lanzar ‘Espacial Colonial’, su tercer álbum como solista, sigue como vocalista de su banda Fobia y se mantiene en la cartelera teatral de la Ciudad de México con la obra ‘La Clase’.

El también presentador de televisión confiesa que de joven fue muy fiestero, pero actualmente prefiere llevar no sólo la fiesta en paz, sino una vida disciplinada.

“De chico sí era muy fiestero, cuando aguantaba el cuerpo. Van pasando los años y me doy cuenta que ya no puedo irme en vivo al show, no puedo cantar, te tienes que ir cuidando”, reconoce De Lozanne. “Es muy gratificante estar bien, no hay nada como hacer bien los shows, eso lo aprendí mucho en el teatro [en Jesucristo Superestrella], vi a la gente que es tan disciplinada, se cuida mucho y yo aprendí a disfrutarlo también”.

Leonardo no está en contra de salir de fiesta y hacerlo hasta cansarse, asegura, pero cuando uno es joven, porque luego ocurre que ya grande llega una segunda adolescencia y la gente quiere divertirse igual a los 50.

“Yo siempre sugiero y me funciona el abrir y cerrar ciclos, porque pienso que cuando aprendes a dejar atrás, aprendes más a disfrutar lo que viene” Leonardo de Lozanne

A estas alturas de su vida, comenta el cantante, ha aprendido a cuidarse para sentirse bien. Todos los días se ejercita, vocaliza y siente los cambios en su salud, que han sido significativos, y su mayor rendimiento lo nota especialmente en lo laboral, aunque confiesa que no le gustan los deportes extremos.

“Me dan mucho miedo y no me parece lógico romperte una pierna y cancelar seis meses de shows por un accidente baboso. Yo sí me cuido”, dice.

Pero este estilo de vida tranquilo también tiene su origen en lo familiar. La vida le cambió cuando se convirtió en padre. Tiene tres hijos, Bruno y Alexis, de su primer matrimonio, y Andrés, de su relación con la actriz Sandra Echeverría, con quien recientemente se dio a conocer su rompimiento.

“Le bajé a todo mi ritmo y a mi vida social cuando tuve hijos. Ya no combina. Hay que ser responsable con las decisiones que tomas, si decides tener hijos, tienes que tener vida de padre de familia”, afirma. “Todo cambia, te tienes que ir a vivir a un lugar adecuado, tener un coche adecuado, horarios adecuados. Yo decía: ‘Nunca voy a tener una camioneta’ y obvio que la tengo. Es lo menos ‘cool’ del mundo, pero es muy cómoda. Me gusta estar cómodo, a gusto y seguro con mis hijos que traer el Mustang 68″.

Una nueva etapa

Hace unas semanas, en noviembre pasado, tras 11 años de estar juntos y ocho de matrimonio, Leonardo y Sandra iniciaron un proceso de divorcio. Se comprometieron en febrero del 2014 y se casaron en octubre de ese mismo año en Los Ángeles, y la pareja tiene un hijo, Andrés, nacido en septiembre del 2015.

“En lo personal también empezando otra etapa porque me separé, con un divorcio este año que ya Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados”, explicó el vocalista de Fobia. “Y pues es una nueva etapa también en lo personal para mí. Las separaciones a veces las vemos como un fracaso, a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera, cuando hay niños, es bien importante”.

De Lozanne está tranquilo, aunque también reconoció que fue un proceso triste y duro.

“Cuando sabes que es lo correcto, que es la decisión adecuada, aunque en el momento duela, lo más adecuado ni es placentero ni es alegre, al contrario es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor”, agregó.

Sin embargo, su carrera la tiene muy viva. Leonardo ya suma 35 años en la escena musical, pero se describe a sí mismo como un artista multidisciplinario porque ha sabido nadar en el mar de la música, la conducción y la actuación.

“Me considero un artista multifacético, multidisciplinario porque hago varias disciplinas. Me gusta hacer de todo”, explica. “He encontrado la manera que una cosa no nada más me entrene para la otra, sino que la potencialice. También que me reenamore de todo lo que hago porque yo como que me desencanto con facilidad, no me gusta estar haciendo solo una cosa, más bien tengo que combinar varias”.

Por ello, ahora, 15 años de su segundo disco como solista, llegó el tercero: ‘Espacial Colonial’.

“Contrario a lo que pudieran pensar que tal vez empecé con un entusiasmo tremendo, todo lo contrario. Empecé con mucho desencanto. Lo hice en un momento en el que escuchando todo lo que había, decía: ‘En primer lugar, no me gusta ni me identifico mucho; en segundo, tampoco sé si yo tengo algo qué decir o si vale la pena”, recuerda.

De Lozanne explica que se encontraba en una crisis y no sabía qué hacer.

“Ya sabes cómo nos boicoteamos, me daba flojera volver a empezar el proceso solista”, dice. “Hay gente que lo hace muy bien, pero también quien lo hace muy mal. No quería entrar a competir con los que lo hacen bien y no quería caer con los que lo hacemos mal”.

