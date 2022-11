Sandra Echeverría habla por primera vez de su separación de Leonardo de Lozanne

Hace una semana se dio a conocer que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo, habían decidido tomar caminos por separado.

Tras 8 años de matrimonio y un hijo en común, fue la actriz quien se sinceró respecto a la difícil crisis personal que está viviendo.

“La verdad que he tenido semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo”, dijo Sandra a través de una entrevista en el podcast “Señora Punk”.

La también cantante y protagonista de “La Doña” comentó que no quería que su hijo viviera lo mismo, ya que ella sufrió cuando sus padres se divorciaron.

“Yo vengo de una familia de divorcio y siempre pensé que no quería eso para mis hijos, que no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, y es difícil, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, confesó.

Sobre las razones y más detalles que los llevó a separarse, la propia Sandra Echeverría declaró a los medios de comunicación que buscarán que la ruptura se dé bajo los mejores términos.

“Hay amor, es una historia bonita, ha sido una buena relación. No tenemos odio, no tenemos nada, al contrario, nos amamos, nos queremos y simplemente estamos tomando una decisión por el bien de todos” Sandra Echeverría

“[Los motivos de su separación] Eso queremos tenerlo muy para nosotros porque es un tema muy personal, estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero hay que seguir adelante, sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucho, mucho amor en la relación”, comentó.

De ahora en adelante, ambos buscarán iniciar un capítulo nuevo en su vida lejos del otro, pero unidos por Andrés, su hijo en común.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne empezaron a salir en 2011. Tres años después, la pareja se dio el ‘Sí’ en una ceremonia romántica al sur de Los Ángeles, frente al mar. Tan solo cinco meses después de la boda, los recién casados dieron a conocer que estaban a la espera de su primer hijo. En septiembre de 2014, llegó a sus vidas el pequeño Andrés, quien actualmente tiene ocho años.

