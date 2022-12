Padre murió acuchillado, dos hijas heridas: invasión y robo en hogar de Nueva York

Un hombre de 61 años murió y sus dos hijas resultaron heridas al ser apuñalados durante un supuesto robo en su hogar en Brooklyn (NYC) temprano esta mañana.

Dos ladrones irrumpieron en la casa de la familia en 17th Avenue cerca de 82nd Street, en el vecindario Bensonhurst, alrededor de las 6 a.m. de hoy, exigiendo dinero de una supuesta caja fuerte, según la policía de Nueva York.

Uno de los invasores apuñaló al padre varias veces y lo mató. Sus hijas de 19 y 22 años también fueron apuñaladas durante el allanamiento. Los nombres de las víctimas no fueron mencionado inmediatamente.

La hija menor fue trasladada de urgencia al Maimonides Medical Center, donde se encontraba en estado crítico. Su hermana mayor fue llevada al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York en condición estable.

Los policías dijeron que no había caja fuerte en la casa y los ladrones se dieron a la fuga. No estaba claro por qué la familia fue atacada, informó New York Post.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este año ha habido una alarmante alza de 37% en los ataques con armas blancas este año en calles, hogares y el transporte público de NYC. Ello es adicional a la violencia por armas de fuego.