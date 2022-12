Video: Turista neozelandés muere al caer de un tren en Tailandia tratando de tomarse una selfie

Una tragedia ocurrió cuando un turista de Nueva Zelanda intentó tomarse una selfie en un tren en movimiento en Tailandia y perdió el equilibrio; el sujeto cayó unos 33 pies hasta su muerte.

El terrible accidente tuvo lugar el pasado 27 de diciembre cerca de la ciudad de Kanchanaburi, Tailandia. Según The Straits Times, Patrick Ward, de 45 años de edad, viajaba en un tren conocido como el “ferrocarril de la muerte”, que data de la Segunda Guerra Mundial.

Este tren conecta a Tailandia y Birmania. Según los informes, abrió la puerta de un vagón de tren e intentó tomar una selfie mientras mostraba la vista exterior, sin embargo, resbaló en los escalones de la puerta y cayó.

Dicho medio señaló que otro turista capturó la caída de Ward en video y vio cómo el hombre caía de espaldas. No hay escalera en esa área, ni ninguna otra forma para que los rescatistas lleguen a Ward, por lo que tuvieron que improvisar.

👹IRISH TOURIST DIES FALLING FROM MOVING TRAIN ‘WHILE TRYING TO TAKE A SELFIE’ ON THAILAND’S ‘DEATH RAILWAY’👺 pic.twitter.com/Gw5r78cgw9 — BigFuckingBear (@bigfknbear) December 29, 2022 En el segundo 4 de este video se ve al hombre caer del tren.

“Cuando los rescatistas lo vieron, apenas respiraba”, informa The Straits Times. “Los rescatistas intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, pero sus esfuerzos fueron en vano”.

En los últimos años se han producido varias muertes provocadas por la falta de atención al tomar selfies. Sin embargo, no todos los casos están relacionados con el descuido.

En una situación parecida, una mujer de Turquía publicó historias en Instagram de un video selfie con una leyenda momentos antes de que la avioneta en la que volaba se estrellara, muriendo ella y el piloto.

Normalmente, los trenes prohiben que los usuarios salgan de los vagones y se detengan en áreas restringidas, debido a los accidentes recurrentes que se pueden dar en estos.

