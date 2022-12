Muere Bob Penny, actor de ‘Forrest Gump’, a los 87 años

Bob Penny, un profesor universitario de Alabama convertido en actor con una carrera de casi 30 años en Hollywood, murió el día de Navidad. Tenía 87 años.

Penny protagonizó más de 30 películas y era un fijo en la escena teatral de Birmingham. Sus papeles incluyeron los éxitos de taquilla ‘Forrest Gump’ y ‘Sweet Home Alabama’.

Rhonda Erbrick, presidenta del Festival Theatre de Birmingham, donde actuó en muchos espectáculos, dijo en un comunicado: “Bob Penny cautivó todos nuestros corazones. Birmingham Festival Theatre lo amaba mucho y ahora lamentamos una dolorosa pérdida junto con la comunidad de teatro por la pérdida de un actor y ser humano tan excelente”.

No se proporcionó la causa de la muerte.

Penny nació en Jacksonsville y creció en Carolina del Norte, donde cursó estudios universitarios en el Wofford College de Carolina del Sur. Su trayectoria académica la completan cursos en universidades como Columbia en Nueva York o la Universidad de Alabama.

Dedicó 32 años de su vida a la docencia y su trabajo como profesor tuvo reconocimientos como el Premio Ellen Gregg Ingalls a la Excelencia en la Enseñanza en el Aula en los años 70, mientras que su libro de poesía “Prologues to Home” recibió el Silver Bowl Award de 1980.

El haberse retirado de su carrera académica le permitió ampliar su trabajo como actor, y a su trayectoria también la enmarcan filmes como “Mississippi Burning” y “My cousin Vinny” en donde compartió créditos con Joe Pesci.

También tuvo una pequeña incursión en la televisión en producciones como “In the Heat of the Night”, junto a Carroll O’Connor and Howard E. Rollins Jr, y “Still the King” de 2016, en la que el actor tuvo su última aparición.

