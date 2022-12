Pelé acapara las portadas de los distintos diarios del mundo que le dan el último adiós [Fotos]

El legendario exfutbolista brasileño Pelé, falleció este jueves luego de haber estado un mes hospitalizado en su natal Sao Paulo y los distintos medios del mundo ha rendido un merecido homenaje en sus portadas, destacando la carrera y personalidad de quien es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia.

Las distintas imágenes que dejó ‘O Rei’ a los lago de sus 82 años, son hoy las más vistas en las distintas portadas de medios impresos y digitales alrededor del mundo y por supuesto en Brasil, principalmente en la que aparece con el puño derecho cerrado y levantado mientras celebraba uno de los cientos de goles que marcó.

Una de las primeras páginas más destacadas fue la del medio brasileño ‘O Estado’ que tituló con la frase: “Pelé murió, si es que Pele muere”, la cual acompañó con una foto en fondo negro y el mensaje “Rey del fútbol. Deportista del Siglo XX, genio, ídolo. Pelé conquistó tres mundiales y una enorme cantidad de títulos”.

Portada del diario ‘O Estado’ de Brasil sobre la muerte de Pelé.

Foto: MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images.

“Colecciones récords, aniquiló adversarios. Sabía que era eterno. Edson Arantes do Nascimento, su visión mortal salió del escenario ayer a los 82 años después de luchar contra un cáncer”, agregó el matutino de Sao Paulo.

Como este, todos los diarios brasileños dieron prioridad en sus portadas a la que ha representado una de las noticias más tristes para dicho país en los últimos años.

Medios de Brasil recuerdan a Pelé en sus distintas portadas.

Foto: MAURO PIMENTEL/AFP vía Getty Images.

Pero los homenaje de los medios no solo quedaron en Brasil, y es que alrededor del mundo, los diarios más destacados también dieron un último adiós a ‘O Rei’ en las portadas de sus ediciones impresas, en Reino Unido destacan: The Sun, The Daily Telegraph, The Times, Mirror, Daily Mail, Financial Times, entre otros.

Medios impresos de Reino Unido exaltan a Pelé en sus portadas de este 30 de diciembre. Foto: ISABEL INFANTES/AFP vía Getty Images.

