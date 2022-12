Adamari López explota su ira contra una piñata por no estar con su hija y le dicen “ridícula” y “dramática”

La presentadora de televisión Adamari López y Toni Costa tuvieron una relación de más de una década y producto del amor que algún día hubo entre ellos terminó naciendo la pequeña Alaïa, quien para la fecha tiene 7 años.

Sin embargo, López y Costa tienen más de un año separados, debido a que el vínculo amoroso entre ellos no estaba funcionando de la manera correcta. A su vez, el no estar juntos genera que entre los representantes de la niña se dividan las fechas resaltantes y, una de ella es el 31 de diciembre, momento donde los familiares se reúnen para darle la bienvenida al Año Nuevo.

La también actriz de ‘Amigas y Rivales’ protagonizó un particular momento en el programa ‘Hoy Día’ luego de haber llorado en la más reciente emisión, debido a que estaría sufriendo por no poder recibir el 2023 con su hija porque le toca pasarla con Toni.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar , debido a que miles de personas se tomaron el tiempo para expresar lo que pensaban sobre el “drama” que López quiso personalizar. Además, uno de los usuarios manifestó que rechaza que el programa matutino, aparentemente para conseguir rating, lleve la vida personal de sus conductores a la pantalla.

Sin embargo, no fue lo único negativo porque la llegaron a comparar con Francisca Lachapel, debido a que la audiencia matutina considera que son el tipo de personas que les gusta llamar la atención y, en oportunidades podría ser mediante las lágrimas.

“Falta de todo llevar a un programa la vida personal de sus presentadores”, “Uy no, se pasa ya Adamari”, “Yo creo que debe ser difícil”, “Qué hue** ver gente haciendo dramas”, “Cuánto drama”, “Ridícula”, “Entre Adamari y Francisca no sé cuál es más dramática”, “El papá también tiene el derecho de despedir el año con su hija“, “Por eso el programa saca a medio mundo menos a ella”, “Qué drama”, “Qué egoísta”, “Ella está de internar”, “Ya no sabe cómo llamar la atención”, “Ahora las revistas matutinas tendrán estos dramas?”, “Se está perdiendo par de pesos como actriz”, “Qué mujer más ridícula y egoísta”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

