Aleska Génesis se sometió a una transformación y aseguran que Gaby Espino ya no sabría cómo imitarla

La modelo Aleska Génesis a través de su cuenta personal de Instagram compartió una galería de fotografías con sus más de cuatro millones de seguidores, con la particularidad que decidió someterse a un cambio de look y, aparentemente sus fanáticos lo aceptaron.

La venezolana, sin duda generó gran impacto por el trabajo que le realizaron en su cabello, no solamente por el cambio de color, también porque hace algunas semanas anunció que estaba sufriendo de alopecia y se había sometido a un tratamiento. Sin embargo, su problema de calvicie en esta ocasión no se nota.

La exnovia de Nicky Jam subió nueve fotos en la red social de la camarita, al tiempo que una de las cosas que le criticaron fueron sus labios. Génesis presuntamente habría optado por otros métodos para hacerlos crecer.

“Un cambio de look“, fue el mensaje que acompañó las postales.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debibdo a que más de mil personas se tomaron el tiempo para dedicarle algunas palabras por la transformación que decidió hacerse. Además, los internautas no perdieron la oportunidad de destacar lo bien que se ve en esta nueva etapa de su vida.

Los usuarios de la red social de la camarita manifestaron que la venezolana se ve “espléndida”, hecho por el que consideran que ella no debería seguir utilizando gorras, pues a muchos de sus seguidores no les agradaría la manera en como se ve con dicho atuendo.

“Me encanta!! Divina”, “Qué bella esha muñequita”, “Bella hermana guerrera. Nuevo año, nuevo look”, “No más gorras, amo así”, “Bella siempre, bebé”, “Sin duda este color realza tu bello rostro”, “Todo cambio favorece y a ti te va muy pero muy bien ese tono”, “Ella es una Barbie”, “La temible Gaby Espino ya no sabe cómo más imitarte”, “Hermosa en todos los ángulos”, “El mejor cambio que te hiciste”, “Ese cambio de look te queda genial“, “Te pareces más a una muñeca hermosa”, “No más gorras, así luces espléndida”, “Eres hermosa, no hagas más eso de los labios”, “Felicidades, te ves muy bien así”, “Excelente look y va con tu personalidad”, fueron algunas de las expresiones que se generaron en el post.

