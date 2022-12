Las anécdotas de Pelé en Hollywood: Desde la promesa incumplida de Steven Spielberg hasta cómo hizo molestar a Robert Redford

El fallecido astro brasileño Pelé, gozó de una impresionante fama gracias a lo hecho como futbolista, que le permitió conocer a una gran cantidad de celebridades y vivir momentos únicos que después llegó a plasmar en su libro, entre ellos, la promesa no cumplida del director de cine Steven Spielberg y como sin querer, hizo molestar al actor Robert Redford.

Lo hecho por Pelé en el fútbol, no solo le valió para ser considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, sino que también le hizo llegar a lugares que nunca imaginó, entre ellos Hollywood, donde conoció a personajes del cine de todo tipo, los que sentían admiración por él y los que su sola presencia llegó a causarles disgustos.

La promesa incumplida de Steven Spielberg

Pelé llegó a Estados Unidos en 1975 cuando decidió finalizar su ciclo en el Santos de Brasil para fichar por el New York Cosmos, estando en suelo norteamericano era evidente que tendría la oportunidad de protagonizar varios comerciales y conocer personajes del séptimo arte.

Uno de ellos fue el mencionado Steven Spielberg con quien, vivió un momento de locura que luego describió en su libro ‘Pelé la Autobiografía’. Resulta que ambos coincidieron en un restaurante por casualidad y tras una agradable charla el director de cines le ofreció hacerle una película jugando “en la luna”.

“Una vez me encontré por casualidad con Steven Spielberg en un restaurante y me dijo: voy a hacer un filme contigo jugando fútbol en la luna, porque ese es el único lugar donde no jugaste aún”, recordó Pelé sobre la promesa no cumplida.

Pelé hizo molestar a Robert Redford

Por otra parte, el único jugador que logró ganar tres Mundiales de fútbol compartió otra de las anécdotas que vivió junto a otra celebridad, aunque esta no fue tan agradable como la primera, y es que sin querer, generó cierta molestia en el actor Robert Redford.

“En otra ocasión yo estaba llegando a las oficinas de la Warner, en Rockefeller Center y, sin querer, provoqué una enorme conmoción con las personas que querían mi autógrafo y gritaban mi nombre. Entré en el elevador con otro hombre. Entonces giró hacia mí y vi que era Robert Redford”.

“¡Nadie me dio la mínima atención!”, dijo el actor y director a Pelé admitiendo los celos que sintió para luego soltar una carcajada.

