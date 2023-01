Adicto a la heroína y rechazado por mujeres, así describen al presunto asesino de cuatro universitarios en Idaho

Bryan Kohberger, el hombre acusado de matar a puñaladas a cuatro universitarios en Idaho, era acosado por estudiantes mujeres en la secundaria que se burlaban de él y lo rechazaban.

Así lo reveló a Fox News, Sarah Healey, una excompañera de Kohberger, de 28 años.

“Era malo”, declaró Healey. “Definitivamente había algo raro en él que nosotros no podíamos decir qué era exactamente”, añadió la entrevistada.

Healy consideró, sin embargo, que el tratamiento que recibió en la escuela pudo ser un factor desencadenante de la masacre.

“Yo honestamente pienso que esto llevó a la otro, porque él no recibió la ayuda apropiada, y eran mayormente mujeres las que lo acosaban“, planteó Healey.

Por su parte, Dominique Clark, quien fue compañera de clases de Kohberger en elemental y secundaria, dijo a New York Post que aunque muy brillante, el hombre era extraño, especialmente cuando se encontraba alrededor de mujeres.

“Si él le gustaba o estaba interesado en una chica y la chica no, él no entendía por qué o no aceptaba que le dijera que no y seguía adelante y por eso fue catalogado como raro (creep) o en esa línea”, relató Clark.

“Salía con las personas que eran marginadas. El trataba de salir con gente que era inteligente”, agregó. “El simplemente no encajaba con nadie”, consideró la fuente.

Clark añadió que Kohberger sufrió por mucho tiempo de complejos por su gordura, y que en un punto llegó a perder 80 libras.

Otros compañeros como Casey Arntz indicaron que el hoy acusado era adicto a la heroína.

Por otra parte, un reporte de NBC señaló que varios meses atrás, en varias ocasiones, Kohberger acosó a empleadas de la cervecería Seven Sirens Brewing Company.

Jordan Serulneck, dueño del local, dijo que el mismo cuenta con un sistema en el que los trabajadores pueden añadir comentarios en las cuentas de clientes para alertar de cualquier conducta impropia.

En el caso de Kohberger, fueron varias las quejas procesadas.

“Los empleadas añadían, ‘hey, este tipo hace comentarios raros, estén pendientes a él. El se va a tomar dos o tres cervezas y se va a poner demasiado cómodo”, reveló Serulneck a la cadena.

Kohberger fue arrestado el viernes en Albrightsville, Pennsylvania. Los hechos por los que está siendo procesado se reportaron el 13 de noviembre. El sospechoso habría asesinado a Kaylee Goncalves, de 21; Madison Mogen, de 21; Xana Kernodle, de 20; y Ethan Chapin, 20, en una casa rentada en Moscow mientras dormían.

Las autoridades no han establecido el móvil del crimen. El acusado, quien era estudiante de doctorado en Washington State University, completó este año la maestría en justicia criminal en DeSales University en Center Valley.

Kohberger, que permanece detenido en una prisión del condado Monroe, en Pennsylvania, debe comparecer este martes a una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes de la referida demarcación.

