Joe Biden rechaza sugerencia de ejercicios nucleares propuesta por Corea del Sur

El presidente Joe Biden rechazó la propuesta realizada por el mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, para ejecutar ejercicios nucleares conjuntos y le dijo a la prensa que no está discutiendo la idea.

Pocas horas antes, un medio de comunicación surcoreano citó a Yoon cuando expresó que estaría considerando ejercicios militares conjuntos que implican armas nucleares y que las autoridades estadounidenses son “bastante positivos” con esa idea.

En este sentido, un periodista le preguntó al ejecutivo estadounidense sobre el informe en un jardín de la Casa Blanca cuando regresaba a Washington de sus vacaciones lo siguiente: “Presidente Biden, ¿está discutiendo ejercicios nucleares conjuntos con Corea del Sur en este momento?” le cuestionó el reportero.

“No”, respondió Biden, lanzando una mirada incrédula al periodista.

No está claro si el presidente tenía conocimiento o no de las conversaciones entre sus empleados. Asimismo, la Casa Blanca no dio comentarios adicionales al respecto, informó New York Post.

El periódico surcoreano Chosun Ilbo publicó una entrevista de Yoon describiendo la intención de realizar ejercicios nucleares conjuntos para disuadir a líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, con armamento nuclear.

“Las armas nucleares pertenecen a Estados Unidos, pero la planificación, el intercambio de información, los ejercicios y el entrenamiento deben ser realizados conjuntamente por Corea del Sur y Estados Unidos”, manifestó Yoon.

Por su parte, Kim dijo el domingo que su resolución de año nuevo estaría enfocado en un incremento “exponencial” en el arsenal de armas nucleares de Corea del Norte, que ha ido en aumento hasta algunas docenas de bombas desde el año 2006.

De acuerdo a los informes, el líder norcoreano ha estado ignorando el alcance de Estados Unidos desde que Biden asumió la presidencia tras reunirse tres veces con el expresidente republicano Donald Trump.

