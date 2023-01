Lyn May vuelve a decir que Karol G está “gorda” y arremete contra sus fans mexicanos

Lyn May se vuelve a meter en problemas con los fans de Karol G, porque de nueva cuenta critica el físico de la intérprete. Arremete también en contra de sus fans mexicanos, cuestionando que éstos prefieran a la colombina por encima de otras preciosuras mexicanas que a su ver son mejores que Karol, según la vedette.

Pero esta no es la primera vez que May se expresa de manera negativa en contra de la ex de Anuel AA. Las primeras palabras negativas de ésta surgieron hace siete meses, cuando las cámaras de El Gordo y la Flaca la encontraron y comentaron que debido a la peluca celeste que traía algunos podían decir que existía alguna similitud con “La Bichota”, esta comparación no le pareció a la vedette que de inmediato lanzó palabras en contra de Karol G:

No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal“. Lyn May, en entrevista para El Gordo y la Flaca.

Aquí el video de las penosas declaraciones de la actriz y cantante hace siete meses:

¡La ataca de nuevo!

En un encuentro reciente con la prensa en un aeropuerto Lyn May siguió sin tener piedad con Karol G y no sólo habló de su cuerpo, sino de cómo en México en ocasiones apoya más al talento extranjero, teniendo en el país azteca a mujeres que ella considera mucho mejores que la colombiana y no sólo en talento sino también en belleza.

“Lo que pasa es que soy un poco agresiva para hablar porque soy de Acapulco, no porque sea grosera, sino porque digo que por qué a las extranjeras las apoyan tanto en México habiendo mujeres tan guapas en México“.

También aseveró que: “siempre viene una extranjera y nos insulta, nos dicen lo que quieren, se burlan de nosotros y viene una extranjera y la tratan como diosa ¿y a las mexicanas?”.

Y así Lyn May volvió a hablar sobre Karol y su físico diciendo: “Yo pienso que la señora está gorda y la traen acá los mexicanos por qué, si aquí en México hay preciosidades, hay mujeres en Guadalajara, en México, en Sonora, por qué nadamas viene una extranjera y la suben como la espuma, son malinchistas”, según las declaraciones compartidas por Infobae.

