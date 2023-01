Karol G más sensual que nunca enloquece a sus seguidores al preguntarles el nombre de sus mascotas

Karol G encendió su cuenta de Instagram en los primeros días del año 2023. La cantante colombiana lo hizo posando con una camisa que deja al descubierto su abdomen y una falda a cuadros que resalta sus piernas, acompañada de dos perros, un cerdito y un loro.

La intérprete de ‘Provenza’ hizo esta publicación y en las historias de su cuenta de Instagram le pidió a sus seguidores que fueran a comentarle los nombres de sus mascotas. Con esto, la colombiana obtuvo más de 62,000 comentarios.

Fueron miles y miles las personas que dejaron con mucho cariño el nombre de sus queridas mascotas en esta publicación donde la nacida en Medellín mostró a las cuatro mascotas que la acompañan y le dan amor a su corazón.

Este fue el segundo post de Karol G en el año 2023. El primero fue uno donde aparece de una manera muy atrevida, desde la playa, con una camisa sin sostén, para darle las gracias al 2022 por haber sido un año que, revela, fue difícil pero la enseñó mucho.

“Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó. Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa qué, ni cómo, ni cuándo…”, fue parte de lo que escribió la colombiana para despedir el año viejo.

Con este post cosechó más de 5,700,000 de me gustas y más de 28,000 comentarios de buenos deseos por parte de sus más fieles seguidores.

