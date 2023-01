A los 20 años, muere Elena Huelva luego de luchar contra un raro cáncer llamado sarcoma de Ewing. La influencer española que nos animó con su frase, “mis ganas ganan’, falleció en mañana del martes 3 de enero,luego de dejar un mensaje en Instagram diciendo que tenía ‘susto’.

A través de sus redes sociales, esas que la mantenía en contacto con sus seguidores a quien les narraba paso a paso lo que iba sintiendo, sus familiares informaron que Elena falleció esta mañana con el siguiente mensaje:

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo“… Pero unas horas antes, como te contamos al principio, la propia influencer informaba que no estaba teniendo un buen día e incluso estaba asustada.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada 😜. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre,✨ ~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ“.

Elena fue diagnosticada a los 16 años de un cáncer muy extraño llamado sarcoma de Ewing que ataca los huesos y la membrana blanca que la recubre. En los últimos tiempos había encontrado metástasis en su traquea por lo cual le estaba impidiendo respirar bien.

Estos 4 años de lucha, Elena se convirtió en una voz de optimismo, consejos positivos y un propósito: ser activista del estudio de la cura contra el cáncer. Sus ‘Mis ganas ganan’, sumó en el camino no solo a personas del mundo, sino a muchos famosos que se sumaron a su causa y sus ‘ganas’.

Una de ellas fue su ídola, la cantante Aitana, quien además la invitaba a todos su conciertos, el último ya Elena no pudo asistir porque no se sentía bien y su salud había deteriorado muchísimo. De hecho, la música le dedicó unas palabras cuando supo de su muerte.

“Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero 🤍 #tusganasganan“.

Elena también aprovechó su tiempo de proceso escribiendo un libro, ‘Mis Ganas Ganan’, en donde cuenta lo que fue descubrir que tenía cáncer, y el camino hacia lo que ella soñaba con su cura. También se sumó a varias fundaciones de lucha contra la enfermedad y hace poco diseñó un pañuelo para muñequitas sin cabello hechos en honor a los niños que les toca batallar con algún diagnóstico de este tipo.

Hace exactamente un mes, desde el hospital donde se encontraba ingresada, la joven sevillana, dejó un poderoso video testimonio en su cuenta de Instagram, pensando, quizás, en que este día llegaba.

“Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre. ♥️✨ ~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ“, escribió junto al video. Elena, descansa en paz. View this post on Instagram A post shared by ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

