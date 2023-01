Toni Costa abre su corazón: “Lloré muchas veces para lo poco que suelo llorar”

Toni Costa está haciendo vídeos en los que recopila meses 2022 para dar las gracias por todo lo que vivió durante ese año. El bailarín y coreógrafo español en esta oportunidad agradece por lo que vivió entre mayo y agosto: ‘La Casa de los Famosos’.

Costa llegó a la final y salió del programa de Telemundo como el cuarto finalista tras 91 días de encierro en la casa, sin ningún contacto con el exterior y siendo grabado durante las 24 horas del día. En este texto el español revela lo que sintió mientras allíe estuvo.

“Acepté entrar en este increíble reality show por varios motivos, sabia que estar 24/7 expuesto me serviría para demostrar como soy y que así me conocieran al completo. Sí que es verdad que les aseguro que vieron el 90% real de mi, el otro 10% surge conforme van pasando los acontecimientos provocados por un encierro, por la presión de la casa, los concursantes y por el concurso en sí”, comenzó.

Costa reveló en su texto que lloró mucho dentro del reality show, más de lo que suele llorar, pues sentía mucho la ausencia de sus seres queridos.

“Allí dentro pasan tantas cosas en un día, que día tras día te va condicionando y por ello así te vas comportando, demasiadas emociones a flor de piel, demasiados momentos llevados al extremo, demasiado de todo junto que a veces no sabes como manejar y muchas veces se acumulaban, fallabas y explotabas. Lloré muchas veces para lo poco que suelo llorar, pero sentir la ausencia de mis motores de vida, de tus apoyos, de mi hija, novia, familia, amigos, trabajo, rutina, privacidad, costumbres, manías etc etc te descoloca de una manera muy loca jaja”, explicó.

El español no dejó de hablar de la desconexión que tuvo de las redes sociales, pues en la casa no podían usar sus teléfonos celulares, precisó que fue mucho lo que aprendió junto a sus compañeros y que día a día tachaba en un calendario los días que llevaba dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

