Adamari López cierra el año recibiendo críticas en redes sociales: “Estamos hartos”

En el último programa del año 2020 para ‘Hoy Día’ se vivió un momento muy significativo para las presentadoras: ellas drenaron sus emociones al pegarle a una piñata que colgaba en medio del estudio, para así dejar todo lo malo atrás y empezar el 2023 con las mejores energías.

Como es de esperarse, una de ellas fue Adamari López, quien le dio con mucha fuerza a la piñata: “Por todo el coraje, las frustraciones y por no estar con mi hija este fin de año”, dijo la boricua antes de romper en llanto. Después de esto, fue la misma López quien terminó tumbando la piñata al suelo, con sus ojos llenos de lágrimas.

Su hija Alaïa se encuentra en Valencia, España, junto a su padre Toni Costa. Este es el primer fin de año que la presentadora boricua no lo pasa con su hija de 7 años. Alaïa estará durante 11 días disfrutando de la tierra natal de su padre y la misma López fue quien la llevó al aeropuerto para despedirla.

Tras el momento con la piñata fueron muchos los comentarios que llegaron para la mamá de Alaïa. Los seguidores expresaron sus opiniones y muchos aseguraron que muchas veces ella se pasa con el ‘drama’.

“¡Que ridícula! Ya que supere y cierre ese ciclo. El papá también tiene derecho de estar con su hija”, “Ella y su drama como siempre. Estamos hartos de López”, “Que deje el drama ya, @adamarilopez, también le toca a Toni disfrutar de su hija”, “Hay madres llorando un hijo que perdieron y esta llorando por que la hija esta con el papa, nooo”, “Si no es la primera vez que la niña se va de vacaciones con su papá, que no sea egoísta, la niña vive con ella, ella la disfruta siempre”, “Cuánto drama” y “Que ridícula, ¿por qué no se pone así cuando ella se va de viaje sola y deja a la niña?” son algunos de los comentarios que recibió la boricua tras este momento en ‘Hoy Día’.

Sigue leyendo: Adamari López dice que está más feliz que niño con juguete nuevo

Adamari López canta ‘Despacito’ de Luis Fonsi en medio de una situación ‘incómoda’ con el chef Chris Valdez

Adamari López se muestra moviendo la colita, pero la señora que la acompaña se roba el show