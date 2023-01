Por este motivo Neymar no asistió al funeral de Pelé

El 3 de enero fue el último adiós de “O Rei”. Múltiples personalidades del universo del fútbol como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y la máxima autoridad de la Conmebol, Alejandro Domínguez, asistieron a los actos fúnebres.

Sin embargo, en los registros fotográficos del velorio, destacó la ausencia de un referente del fútbol brasileño: Neymar Jr.

La inasistencia de Neymar en el funeral de Pelé resultaría lógica pues el futbolista debe cumplir compromisos con su club, el París Saint-German. Sin embargo, hubo quien criticó que Ney, no estuviera en la despedida de Pelé.

Asimismo, el diario francés Le Parisien informó el parte del PSG: ” el club parisino cuenta con su jugador (Neymar) para los próximos plazos, mientras que el calendario para el inicio del año 2023 se presenta especialmente ocupado. Un viaje exprés a Brasil a estas alturas de la temporada no hubiera sido adecuado dada la seguidilla de partidos que le espera al PSG en enero”.

Por esta razón, Neymar no fue al funeral de Pelé

En su representación, Neymar envió a su padre al funeral de Pelé. ESPN Brasil, reveló la causa por la cual el número 10 de la Verdeamarela no asistió a la ceremonia. Resulta que, el PSG no quiso liberarlo. Pero por otro lado, algunos medios aseguran que Neymar no vio oportuno viajar.

Rodrygo homenajeó a Pelé con una emotiva celebración

El atacante del Real Madrid, Rodrygo Goes, fue titular en el partido de Copa del Rey ante el Cacereño, donde fue el responsable de realizar la única anotación del partido, en favor de los blancos.

La celebración, resultó en una fotografía épica por haber celebrado de la manera en que lo hacía “O Rei”. La imagen, dio la vuelta al mundo.



