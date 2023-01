Dani Alves sobre la denuncia por supuesto abuso sexual: “Ni siquiera sé quién es esa señorita”

Hace unos días se formalizó una demanda contra el futbolista brasilero Dani Alves por un supuesto abuso sexual en el bar Sutton de Barcelona, la demandante afirmó que Alves la tocó sin su consentimiento por debajo de su ropa interior.

Debido a la polémica el futbolista salió a su defensa en un programa de la televisora española Antena 3 y dio su postura explicando lo sucedido y negando rotundamente el supuesto abuso.

“Lo primero, me gustaría desmentir todo, si estuve en ese sitio con más gente. Disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás”, comentó Alves.

👎🇧🇷🚔 Denunciaron a Dani Alves por abuso sexual en una discoteca de Barcelonahttps://t.co/D9MUxaA4PX — Diario Olé (@DiarioOle) January 5, 2023

El ex Barcelona afirmó ni siquiera conocer a la chica que lo acusa y destaca que toda esta situación le está afectando a él y su familia. “Ni siquiera sé quién es esa señorita. Tú cuando vas a un baño no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios. Están haciendo daño, sobre todo a mi gente, a los míos. Ellos saben quién yo soy”, cerró el brasilero.

Cambio de dorsal en Pumas

En lo deportivo, Alves se prepara para asumir una nueva temporada a sus 39 años con el club mexicano Pumas; en el cual ahora llevará el dorsal ´77´ dejando a un lado el número ´33´ que utilizó en la primera temporada con el cuadro universitario.

Leer también:

– Demandan a Dani Alves por abuso sexual

– Nicolás Tagliafico reveló que un jugador de Polonia le dijo “no ataquen más” cuando Argentina ganaba 2-0

– Ni Manchester City ni PSG: Este es el equipo que más dinero ha gastado en fichajes en los últimos 10 años