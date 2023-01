Hombre de la India manda a hacer figura de cera de su esposa que murió de Covid

Superar la pérdida de un ser querido puede convertirse en una labor titánica y en ocasiones, hay quienes no sueltan todas esas cosas que hacen que recuerdes en todo momento a esa persona especial en tu vida que se ha adelantado ya en el camino.

Sobre el tema se ha vuelto viral un hombre de la India llamado Tapas Sandilya, quien decidió mandar a hacer una figura de cera, de tamaño real, de su esposa, la cual falleció hace poco tiempo a causa del Covid.

A mediados de 2021, su mujer, de nombre Indrani, tuvo que ser hospitalizada tras contagiarse de coronavirus. Tristemente, no pudo salir avante de la enfermedad y murió a los 59 años. Lo traumático para Tapas es que no pudo despedirse de su compañera de vida, ya que por indicaciones de los doctores, tuvo que mantenerse aislado en casa.

Luego de haber transcurrido un par de meses del fallecimiento de Indrani, su marido recordó un viaje que realizaron juntos hace varios años. En aquel paseo, ingresaron a un templo hindú en donde vieron una estatua de una figura religiosa que los impacto por lo realista que lucía.

“Fue entonces cuando Indrani me habló de su deseo de que se hiciera una estatua similar (de ella) si fallecía antes que yo”, contó Sandilya al medio The Times Of India.

El hombre puso manos a la obra para cumplir dicha voluntad de su esposa, pese a que su familia no estaba del todo de acuerdo. Así que contactó al escultor escultor Subimal Das, quien ha trabajado para museos haciendo figuras de cera, fibra de vidrio y silicona.

Luego de enviarle diversas fotos de Indrani, el artista logró crear en 6 meses una réplica de cera de esta mujer.

“No podía pronunciar ninguna palabra. No podía hablar. Estaba tan abrumado y conmovido, como si se hubiera cumplido un deseo muy profundo”, dijo el escultor Das sobre la reacción que vio del señor Tapas cuando recogió la escultura.

La figura tuvo un costo de unos $3,000 dólares y ahora, el hombre la tiene en la sala de su casa, en donde le brinda una serie de cuidados para que se mantenga en perfecto estado.

Te puede interesar:

* Niño de Puerto Rico se hace viral por pedirle a su mamá una muñeca para aprender a ser “el mejor padre del mundo”

* ¿De terror? Causa asombro muñeca que logra hacer gestos al moverle uno de sus brazos

* Alertaron al 911 por hombre que arrastraba por la calle a una mujer; la policía descubrió algo inesperado