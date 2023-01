Insólito: Alejandra Ávalos no hablará de los hijos de José José si no le pagan

Aunque en el pasado Alejandra Ávalos emitió algunas declaraciones sobre José José, con quien dice la unía una gran amistad, y lo que pensaba de su ex Anel Noreña, ahora la mexicana evita opinar sobre el distanciamiento de José Joel y Marysol, hijos del Príncipe de la Canción.

“Eso sí ya es un tema del que ya no voy a hablar, a menos que me paguen”. “Y me he mantenido ya muy prudentemente callada, porque creo yo que no me aporta nada, si me aportara por lo menos dinero, pues yo creo que lo haría por dinero”.

La actriz llegó sin maquillaje a partir la Rosca de Reyes en un restaurante de la Ciudad de México, donde se disculpó por no haber tenido tiempo de arreglarse, ya que venía de despedir a la mamá de un amigo que había fallecido y con quien mantenía una relación muy cercana.

“Lamento mucho no haberme podido arreglar como quisiera, pero bueno, aquí está el cutis de princesa para todos aquellos que quieran patrocinar cremas, pues aquí está Alejandra Ávalos, ¡no hay relleno de arrugas, señores!”.

La mexicana tampoco piensa en escribir un libro para contar sus vivencias con José José y más famosos, para no terminar siendo perseguida por contar la verdad.

“Quienes escribimos los libros somos demandados, somos perseguidos. No quiero ser parte de todas esas estadísticas de asesinatos que no se merece ningún periodista y, por supuesto, quienes hacemos libros con una verdad, pues somos desafortunadamente perseguidos”.

Alejandra aún no tiene pareja, pero tampoco lo está buscando. “No he conocido a nadie, me la he pasado encerrada. Si no es gente del trabajo, no he tenido oportunidad de conocer a nadie. La verdad es que tiene que llegar solo, no lo quiero presionar, el amor no es de que ‘necesito estar enamorada’ ¡no, olvídenlo!”.

