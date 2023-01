El atacante del Manchester United Alejandro Garnacho fue capturado utilizando ropa interior Cristiano Ronaldo [Foto]

El Manchester United venció al Everton 3-1 en la tercera ronda por la FA Cup y su atacante Alejandro Garnacho llamó la atención, pero no precisamente por haber anotado goles.

Y es que el hispano-argentino se robó los focos en su ingreso al 71′, pues al subirse la camiseta para ajustarse el short, dejó ver que su ropa interior era de la marca de Cristiano Ronaldo.

Alejandro Garnacho is the biggest Cristiano Ronaldo fan 😂 pic.twitter.com/84znBVcOEr — ESPN FC (@ESPNFC) January 7, 2023

Para nadie es un secreto que El Bicho es uno de los ídolos futbolísticos de Garnacho, y tal parece que pese a la salida del portugués de los Reds, su admiración sigue siendo la misma, o al menos eso es lo que parece.

Garnacho, de 18 años, fue convocado con la selección española sub 17, a la que acompañó entre 2018 y 2020. Sin embargo, decidió encaminar su trayectoria con el seleccionado argentino y disputó dos partidos con la Albiceleste en las eliminatorias Conmebol para el Mundial Qatar 2022 tras haber sido convocado por Lionel Scaloni.

La celebración de Garnacho con un “SIUUUU” de CR7

En la Copa Juvenil del 2022, Alejandro Garnacho fue tendencia tras haber marcado un gol de penalti y celebrarlo de la misma manera que Cristiano. Alejandro Garnacho scores from the spot and pulls out the SIU celebration 🔥 pic.twitter.com/hs8uBTMkOe— utdreport Academy (@utdreportAcad) May 11, 2022

