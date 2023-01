De los mejores del 2023: Riyad Mahrez anotó un golazo de tiro libre en la goleada de Manchester City ante Chelsea [Video]

El Manchester City sigue su paso arrasante en el fútbol inglés y este domingo no fue la excepción al golear por 4-0 a su similar del Chelsea en la tercera ronda de la FA Cup. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el abultado marcador sino uno de los tantos: el primero de Riyad Mahrez.

Apenas al minuto 23′ de partido y con el 0-0 en la pizarra el Manchester City tuvo un tiro libre que parecía lejano para ir directo al arco, pero eso no fue un problema para el propio Mahrez.

El argelino desempolvó un misil que fue cayendo y terminó colándose en el ángulo izquierdo del guardameta español Kepa Arrizabalaga.

Muchos pueden jactarse de pegarle bien al balón, pero pocos lo hacen como Riyad Mahrez 🤯pic.twitter.com/IvWzgiBjky — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) January 8, 2023

El tanto fue el más destacado del encuentro para Mahrez pero no fue su única participación dentro del partido porque terminó marcando desde el punto penal al 85′ para poner el 4-0 y de sus pies nació, minutos antes, el tercero al bajar el balón y habilitar a Walker que terminó cediendo para que marcara Foden a placer. The @ManCity machine is ticking 🤖@PhilFoden finishes off a fantastic move 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/foFcU7UdTY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023

De esta manera el Manchester City logra avanzar nuevamente en la FA Cup y su próximo partido se disputará el 28 de enero contra un rival aún por confirmar.

