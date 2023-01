¿Canelo Álvarez furioso? Lo que hizo Marisol González con el anillo de compromiso que le dio el boxeador

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez vivió a sus 19 años una importante historia de amor en su vida junto a la conductora de televisión Marisol González, con quien se iba a casar cuando apenas tenía 19 años en lo que fue una relación bastante afectiva según la prensa mexicana.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja llegó a estar comprometida por un tiempo entre 2011 y 2012. Sin embargo, el amor no pudo consagrarse en santo matrimonio y cada uno tomó su rumbo; canelo se convirtió en una de las figuras mexicanas más importantes del deporte y González siguió con su trabajo en el espectáculo.

Uno de los puntos que más resaltar de esta historia es lo que ocurrió con el anillo de compromiso valorado en 10 millones de pesos mexicanos que le regaló el pugilista a su antigua pareja, quien recibió fuertes críticas por no devolvérselo a pesar de haber concluido con los planes para casarse.

Ante esta incógnita, Marisol fue cuestionada recientemente sobre qué había ocurrido con esta importante prenda justo cuando se encontraba participando en una alfombra roja.

“No, pues qué paso. Conservo el que se debe de conservar. Como se debe. Cada quién… prefiero no opinar porque a mi esposo no le gusta que hable de esos temas”, expresó. Tal parece que a su actual pareja Rafael Márquez Lugo no le interesa saber absolutamente nada sobre el boxeador, por lo que ella misma habría ocultado la prenda para no tener problemas matrimoniales.

La también modelo detalló en una oportunidad que el anillo se encontraba en poder de su madre, quien se quedó con la joya luego de que ambos terminaran su relación amorosa.

“Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo que me dio Canelo Álvarez lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo”, destacó en antiguas entrevistas.

Lo cierto es que la prenda terminó siendo el símbolo de una relación que nunca se pudo concretar y actualmente esos 10 millones de pesos se encuentran guardados como recuerdo de una complicada relación.

Contenido relacionado

–Luchadora rusa Natalia Markova anunció su incursión en OnlyFans para mostrar contenido sexy, picante y atrevido [Fotos]

–‘Youtuber’ Jake Paul firma contrato para debutar en MMA este 2023: Lo hará en una nueva división

–Asesinan a puñaladas al exbasquetbolista dominicano Sergio “Bidó” García durante una discusión en el Bronx