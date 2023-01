En forma con la campaña “Get Fit for No Kid Hungry”

El exfutbolista profesional y fundador de 54D Rodrigo Garduño, la maratonista, bootcamper y creadora de El Método M, Mariana Sánchez-Williams, y la maestra de Yoga Kundalini, Yoga Vinyasa y coach holística Michelle Badillo, se unen a otros entrenadores famosos y expertos en salud y bienestar para participar durante el mes de enero en “Get Fit for No Kid Hungry”, (Ponte en Forma para No Kid Hungry), una iniciativa de un mes para recaudar fondos y crear conciencia para ayudar a acabar con el hambre infantil en los Estados Unidos.

Aquellos que deseen comenzar el Año Nuevo de manera saludable pueden unirse a las clases de bienestar y entrenamiento en vivo, ofrecidas en inglés y español y organizadas por sus entrenadores e iconos de fitness favoritos.

Rodrigo Garduño, Mariana Sánchez-Willams y Michelle Badillo conducirán las clases en español, mientras que las clases en inglés serán dirigidas por Corey Calliet, Denise Austin y muchos otros, para ayudar a conectar a 1 de cada 8 niños en Estados Unidos que viven con hambre con los alimentos que necesitan para prosperar. Este esfuerzo es de suma importancia para la comunidad latina ya que 1 de cada 5 hogares hispanos con niños viven con hambre.

Rodrigo Garduño, Mariana Sánchez-Willams y Michelle Badillo./Cortesía

Las clases ofrecidas para ponerse en forma para No Kid Hungry van desde yoga, culturismo, entrenamientos, nutrición y más. Las personas pueden participar en los eventos de transmisión en vivo uniéndose a la clase de cada anfitrión en su canal social individual o plataforma de elección y donando a su recaudación de fondos personal. Cada $1 donado puede ayudar a proporcionar 10 comidas saludables a los niños. * Las clases en español tendrán lugar en las siguientes fechas: