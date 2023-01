Golden Globes 2023: lista completa de ganadores

The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) celebró este martes la entrega de los Golden Globes 2023, los galardones que distinguen a lo mejor del cine y de la televisión del último año. La ceremonia se llevó a cabo en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles y fue conducida por el comediante Jerrod Carmichael.

Tras un año fuera del aire, los Golden Globes volvieron a convertirse en el puntapié de largada para la temporada de premios y una suerte de termómetro de cara a los Oscar que se celebrarán el próximo 12 de marzo.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:

CINE

Mejor película dramática: “The Fabelmans” de Steven Spielberg

Mejor película de comedia o musical: “The Banshees of Inisherin” de Martin MacDonagh

Mejor actor de drama: Austin Butler por “Elvis”

Mejor actriz de drama: Cate Blanchet por “Tár”

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en “The Banshees of Inisherin”

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por “Everything everywhere all at once”

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por “Everything everywhere all at once”

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por “Black Panther: Wakanda Forever”

Mejor director: Steven Spielberg por “The Fabelmans”

Mejor guion: Martin McDonagh por “The Banshees of Inisherin”

Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz por “Babylon”

Mejor canción original: “Naatu Naatu” por “RRR”

Mejor película animada: “Pinocchio” de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: “Argentina, 1985” (Argentina)

TELEVISIÓN

Mejor drama: “House of the Dragon”

Mejor serie de comedia o musical: “Abbott Elementary”

Mejor miniserie: “The White Lotus”

Mejor actor de serie dramática: Kevin Costner por “Yellowstone”

Mejor actriz de serie dramática: Zendaya por “Euphoria”

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por “Abbott Elementary”

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por “The Bear”

Mejor actor secundario de serie televisiva: Tyler James Williams por “Abbott Elementary”

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Julia Garner por “Ozark”

Mejor actriz de miniserie: Amanda Seyfried por “The Dropout”

Mejor actor de miniserie: Evan Peters por “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Mejor actor secundario de miniserie: Paul Walter Hauser por “Black Bird”

Mejor actriz secundaria de miniserie: Jennifer Coolidge por “The White Lotus”

TE PUEDE INTERESAR:

–Golden Globes 2023: todos los looks de los famosos en la alfombra roja

–Salma Hayek y Jenna Ortega fueron anunciadas como presentadoras de los Golden Globes 2023

–Impacta falta de mujeres cineastas en nominaciones de Mejor Dirección en los Golden Globes 2023