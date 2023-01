Los memes le pegaron con todo a Gerard Piqué luego que Bizarrap y Shakira soltaran su colaboración

La revolución que se generó con el lanzamiento este miércoles de la sesión del productor argentino Bizarrap en conjunto con la colombiana Shakira dejó perplejo a muchos… especialmente a la expareja de la cantante, Gerard Piqué.

Como se mencionaba desde este miércoles que fue anunciada la colaboración, estaba planteado que la letra de la canción contuviese ‘puntas’ de Shakira hacia Piqué, especialmente luego de la ruptura entre ambos por la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía Martí y así terminó siendo.

La hispana sorprendió al mundo al combinar varias frases con palabras compuestas por el nombre de su expareja, dándole más picante a la producción.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique“, fue parte de lo más repetido en las redes sociales.

Por ello al conocerse las fuertes líricas que dejó Shakira en la sesión, fueron muchos los que se dedicaron a hacer memes que tuvieron como principal propósito burlarse de Piqué.

Y aunque Piqué no ha hecho algún comentario más que publicar una serie de emoticones en Twitter con temática de circo, se ha abstenido de decir alguna otra cosa.

Mira los mejores memes aquí:

Shakira hoy en el Bizarrap hablando de Pique: pic.twitter.com/oTFRimjtrP— Martin (@Martinmlendez1) January 11, 2023

shakira en el funeral de piqué pic.twitter.com/KbevkdHXqL— manel♱ (@pollestendres) January 11, 2023

Piqué: "Ese tema con Bizarrap debe ser cualquier cosa"

Shakira: "Cambiaste un Rolex por un Casio"

Piqué: pic.twitter.com/QKXeNuBl5r— Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) January 12, 2023

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3— EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

"Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena.. es igualita que tú". Shakira acaba de enterrar viva a Clara Chía y a Piqué con su Music Session. pic.twitter.com/HxdXZ5bATU— Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 12, 2023

"Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta

Y la deuda en la Hacienda"



Shakira BZRP Music Sessions #53



Piqué is finished. pic.twitter.com/9JL9zNGdqN— luchodario (@luchodariok) January 12, 2023

Se filtran las primeras imágenes de Piqué después de escuchar el temazo de Shakira con Bizarrap pic.twitter.com/CPveDQ7rkS— Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 12, 2023

pique después de escuchar la sesion de shakira con bzrp pic.twitter.com/hlSenJ2xdH— itsD3lay🐧 (@itsD3lay) January 12, 2023

Haciendo un análisis sintáctico y morfológico de la letra de la canción de Shakira y Bizarrap.

RIP PIQUÉ pic.twitter.com/bplRHiJzkr— Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 12, 2023

La cara de Pique viendo la sesión de Shakira pic.twitter.com/cBBb4RQGUS— Frases Barbie (@barbie_context) January 12, 2023

