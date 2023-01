Noma, considerado el mejor restaurante del mundo, cerrará sus puertas para convertirse en un “laboratorio”

El restaurante Noma, reconocido como el mejor restaurante del mundo y ganador de tres estrellas Michelin, cerrará sus puertas para convertirse en un “laboratorio gigante” denominado Noma 3.0.

Noma, con sede en Copenhague, fue inaugurado en 2003 por el chef René Redzepi. El restaurante ganó el reconocimiento mundial con su cocina escandinava reinventada. El concepto de Noma se centra en un menú de degustación local y de temporada.

El restaurante encabezó cinco veces la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, la más reciente en 2021. “Todo el equipo (de Noma) busca regularmente nuevos ingredientes, trabajando con todo, desde pene de reno (sí, en serio) hasta cerebro de ciervo y todo tipo de insectos”, comparte The World’s 50 Best Restaurants.

Noma dejará de operar a fines de 2024. De acuerdo con su creador, el lugar se transformará en un laboratorio de tiempo completo que se enfocará en crear recetas y productos para su plataforma de comercio electrónico, Noma Projects.

Redzepi compartió al The New York Times detalles sobre la transformación de restaurante. Según el creador de Noma, el cambio se debe a que ya no puede darse el lujo de producir una cocina sensacional mientras paga a sus casi 100 empleados un salario justo y atiende a los comensales a un precio que consideran razonable.

Las condiciones de trabajo y los salarios habrían tenido ajustes. En 2022, Noma fue expuesto en el Financial Times como uno de los restaurantes de élite con malas condiciones de trabajo y que dependía en gran medida de pasantes no remunerados. El medio recopilaba varios relatos de empleados de restaurantes en Dinamarca.

“Cada año, cientos de aspirantes a jefes de cocina y chefs llegan a Dinamarca para realizar lo que se denomina una etapa en Noma: una pasantía no remunerada de tres meses”, publico el medio.

En octubre de 2022, Noma cambió su política para pagar a los pasantes. Con esta acción, Noma agregaría $50,000 a sus costos generales mensuales.

Redzepi reconoció que toda la industria se ha vuelto insostenible. Los planes del chef sobre una transformación de Noma no serían nuevos. Noma 3.0 estaría en etapa de planificación durante los últimos dos años.

“Si la pandemia nos ha enseñado algo, es cuán frágiles pueden ser nuestros sueños, cuán increíblemente agotadora y difícil puede ser esta industria”, dijo Redzepi después de recibir el premio al Mejor Restaurante del Mundo en 2021.

“Nuestro objetivo es crear una organización duradera dedicada al trabajo innovador en alimentos, pero también redefinir la base de un equipo de restaurante, un lugar donde puede aprender, puede tomar riesgos y puede crecer” agregó Redzepi.

El antiguo restaurante no se irá del todo y para siempre, se espera que aún reciba a invitados de manera ocasional o en temporada.

