Modelo debe someterse a cirugía tras beso francés en una primera cita

Una modelo e influencer de 34 años llamada Ceyda Ersoy compartió en redes sociales cómo es que tuvo que ser sometida a una cirugía luego de que en una cita recibiera el llamado beso francés.

Ceyda, quien es de nacionalidad turca, compartió un video en Instagram en donde se le ve recostada sobre una camilla, con la boca abierta, y en donde expresó lo siguiente: “Oh Dios, me duele mucho. ¿Esto es una broma?… Parece que no pude llegar a conocerlo bien. Ha pasado un mes desde que nos conocimos, este fue nuestro primer beso”.

La modelo explicó a los doctores que en su primer beso con este candidato a novio, este aparentemente la habría mordido con tanta fuerza que le causó una herida severa en la lengua, así que de inmediato, el hombre la llevó de urgencias a un hospital en Estambul, en donde tuvieron que practicarle una pequeña cirugía para que pudiera sanar.

Por fortuna, todo salió bien y la mujer se recupera satisfactoriamente de esta inusual experiencia.

“No sé, tal vez él realmente no sepa besar… Mi consejo para ti es que ni siquiera saludes a los chicos que son Escorpio”, bromeó Ersoy ante la situación. View this post on Instagram A post shared by Ceyda Ersoy (@ceydaersoyy)

Te puede interesar:

* VIDEO: Mujer relató incómoda cita de Tinder con sospechoso de asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho

* Se vuelve viral por sus excéntricas peticiones para quien quiera ser su novio

* Dónde encontrar pareja este año