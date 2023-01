Sin Cristiano Ronaldo en la lista: Estos son los nominados al Premio The Best 2022

Ya se dió a conocer los nominados al Premio The Best por parte de la FIFA. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé son alguno de los nombres que comúnmente siempre están, pero en esta edición nos encontramos con la particularidad que el portugués Cristiano Ronaldo no figura por primera vez desde la primera entrega en 2017.

Acá todos los nominados en las categorías: Premio The Best al Jugador de la FIFA, Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Premio The Best al Guardameta de la FIFA, Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, Premio The Best a la Afición de la FIFA y Premio Puskás de la FIFA

Premio The Best al Jugador de la FIFA:

Julián Álvarez (Argentina / Club Atlético River Plate / Manchester City FC)

Jude Bellingham (Inglaterra / BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (Francia / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Marruecos / París Saint-Germain FC)

Robert Lewandowski (Polonia /FC Bayern München / FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Francia / París Saint-Germain FC)

Lionel Messi (Argentina / París Saint-Germain FC)

Luka Modrić (Croacia / Real Madrid CF)

Neymar (Brasil / París Saint-Germain FC)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid CF)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA:

Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

Debinha (Brasil / North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canadá / Chelsea FC Women)

Ada Hegerberg (Noruega / Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (Australia Chelsea FC Women)

Beth Mead (Inglaterra / Arsenal WFC)

Vivianne Miedema (Países Bajos / Arsenal WFC)

Alex Morgan (EE. UU. / Orlando Pride / San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Alemania / VfL Wolfsburg)

Alexandra Popp (Alemania / VfL Wolfsburg)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais)

Keira Walsh (Inglaterra / Manchester City WFC / FC Barcelona)

Leah Williamson (Inglaterra /Arsenal WFC)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:

Carlo Ancelotti (Italia / Real Madrid CF)

Didier Deschamps (Francia / selección nacional de Francia)

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Walid Regragui (Marruecos / Wydad AC / selección nacional de Marruecos)

Lionel Scaloni (Argentina / selección nacional de Argentina)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino:

Sonia Bompastor (Francia / Olympique Lyonnais)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Bev Priestman (Inglaterra / selección nacional de Canadá)

Pia Sundhage (Suecia / selección nacional de Brasil)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemania / selección nacional de Alemania)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección nacional de Inglaterra)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Yassine Bounou (Marruecos / Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid CF)

Ederson (Brasil / Manchester City FC)

Emiliano Martínez (Argentina / Aston Villa FC)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Mary Earps (Inglaterra / Manchester United WFC)

Christiane Endler (Chile / Olympique Lyonnais)

Merle Frohms (Alemania / Eintracht Frankfurt / VfL Wolfsburg)

Alyssa Naeher (EE. UU. / Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil (España / FC Barcelona)

Premio Puskás de la FIFA:

Mario Balotelli (Italia): Adana Demirspor–Göztepe Spor Kulübü [Süper Lig]

Amandine Henry (Francia): FC Barcelona–Olympique Lyonnais [Liga de Campeones Femenina de la UEFA]

Théo Hernández (Francia): AC Milan– Atalanta Bergamasca Calcio, [Serie A]

Alou Kuol (Australia): Irak–Australia [Copa Asiática Sub-23 de la AFC]

Kylian Mbappé (Francia): Argentina–Francia [Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™]

Francisco González Metilli (Argentina): Club Atlético Central Córdoba–Club Atlético Rosario Central [primera división de Argentina]

Marcin Oleksy (Polonia): Warta Poznań–Stal Rzeszów [PZU Amp Futbol Ekstraklasa]

Salma Paralluelo (España): FC Barcelona–Villarreal CF [liga femenina de España]

Dimitri Payet (Francia): Olympique de Marseille–PAOK Thessaloniki FC [Europa Conference League]

Richarlison (Brasil): Brasil–Serbia [Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™]

Alessia Russo (Inglaterra): Inglaterra–Suecia [Eurocopa Femenina de la UEFA 2022]

Premio The Best a la Afición de la FIFA:

Abdullah Al Salmi (Arabia Saudí): Abdullah atravesó a pie el desierto desde su Yeda natal hasta Catar para animar a su selección en la Copa Mundial de la FIFA™.

Hinchada de la selección argentina (Argentina): los hinchas argentinos viajaron en masa a Catar para apoyar de manera incondicional a su selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires y en todo el país.

Hinchada de la selección japonesa (Japón): los hinchas japoneses han obtenido el reconocimiento de todo el mundo por su tradición de quedarse a limpiar las gradas después de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™.

Leer también:

– De crack a crack: El homenaje de Lionel Messi a “O Rei” Pelé [Foto]

– Al Nassr asegura que el contrato de Cristiano Ronaldo no implica candidatura saudí al Mundial de 2030

– ¿Cristiano para el Mundial de 2026? Roberto Martínez viajó a Riad para reunirse con el delantero y definir su futuro