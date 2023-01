Viernes 13, ¿es de buena o mala suerte?

Hoy es viernes 13 y en el mundo, seguramente hubo muchas personas que se despertaron, con mucho escepticismo, respecto a lo que podría depararles este día debido a la creencia popular que se tiene de que podrían ocurrir cosas terribles al estar relacionado con la mala suerte.

El miedo o fobia atribuido al viernes 13 viene fomentado por algunas situaciones históricas que terminaron en tragedia, ocurridas en un día como el de hoy y también por aspectos de la cultura popular, en particular por el cine y la famosa saga de Jason y “Viernes 13”.

Pero, ¿qué tan cierto es que el viernes 13 es considerado como un día de mala suerte y por qué para muchos otros es todo lo contrario?

Viernes 13, ¿de buena o mala suerte?

Hasta ahora, no existe un sustento real respecto a cómo surgió el miedo por este día; sin embargo, algunos historiadores señalan que el origen de esta superstición se remonta al siglo XIX, ya que la primera mención documentada de la misma se puede encontrar en la biografía del compositor italiano Gioachino Rossini, que murió en un viernes 13.

Otros afirman que surgió por el libro “Viernes, el XIII”, escrito en 1907 por Thomas Lawson, el cual sirvió de inspiración para la mitología del viernes 13 que culminó con las películas y las series de televisión sumamente famosas de los años 80.

Hay quienes consideran que el miedo al viernes 13 tiene raíces en cuestiones religiosas, ya que Jesús habría sido crucificado en este día de la semana y en la llamada Última Cena había con él 13 personas la noche antes de su crucifixión.

Otra desgracia que alimenta aún más el mito de la mala suerte que arrastra el viernes 13 es que en un día de estos pero de 1307, el rey Felipe IV inició una brutal persecución contra la Orden de los Caballeros Templarios, lo que provocó el arresto masivo de sus miembros.

La fobia al viernes 13

A la fobia excesiva al viernes 13 se le conoce como iscaideicafobia o paraskevidekatriaphobia. Proviene las palabras griegas triskaideka, que significa 13, y fobia, que significa miedo. También se deriva del griego Paraskeví, que se traduce como viernes, y dekatria, otra forma de decir 13.

Durante este día se pierden millones de dólares debido a que la gente evita hacer compras, invertir dinero, ir a trabajar, así como viajar, afectando así a la economía mundial.

Como ya se sabe, muchos edificios, hoteles y hospitales omiten el piso 13, al igual que algunos aeropuertos no tienen puertas con ese número. En muchos lugares del mundo sentar a 13 personas en una mesa es también señal de mala suerte.

Por qué muchos consideran al viernes 13 como de buena suerte

Los que no creen que el viernes 13 sea de mala suerte apuntan a que en realidad, los días fatídicos son los martes 13, ya que fue en un día como ese cuando se suscitó la caída de Constantinopla, hecho relevante en la historia del cristianismo. Además, el nombre se deriva de Marte, el dios de la guerra y la acción.

Por ejemplo, en Italia, el viernes 17 es considerado como día de la mala suerte. De hecho, el número 13 es de buena suerte en ese país.

También, en otras naciones de Europa, como España y Grecia, es el martes 13 el que es considerado un día de mala suerte.

No existen evidencias científicas que demuestren que el viernes 13 es un día desafortunado. Muchos estudios han probado que el viernes 13 no tiene ningún efecto especial sobre desgracias tales como accidentes, ingresos en los hospitales o desastres naturales, pues se ha demostrado que no parecen aumentar en esa fecha.

