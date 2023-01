Gaby Espino denuncia que le hackearon su cuenta de Twitter y su línea de teléfono. Así lo hizo saber la actriz, presentadora y empresaria venezolana, a través de un video que compartió en Instagram en donde se mostró muy preocupada por lo sucedido.

“Esto sucedió el 31 de diciembre, ya era 1 de enero muy tarde… Pude meterme y enviar un mensaje de que estaba siendo hackeada“, explicó Gaby, quien dice que también alcanzó a borrar lo que habían escrito en su nombre.

Pero la situación se puso más grave días después, cuando los estafadores fueron aún más allá hackeando su línea telefónica y hasta llamando en su nombre a la compañía de mobiles, con su información personal y estableciendo otro aparato para la línea.

Eso no solo la alarmó por la reda social, sino por toda su información personal y financiera. Gaby también aseguró que esto ya está en manos de los departamentos de fraude de ambas companías: Twitter y T-Mobile.

Sin embargo, hasta el momento sigue sin recuperar su cuenta de la red social, ni su línea telefónica, la que asegura que le dolería perder, pues es la que tiene desde hace muchos años.

Recordemos que hace unos meses Gaby denunció a Aleska Génesis y sus hermanas de haber contratado a un hacker para cerrar su cuenta de Instagram, una de sus herramientas que le genera fuente de ingreso laboral. Algo que la modelo desmintió.

En esta ocasión, aunque no se ha pronunciado al respecto, ni las ha señalado en el video, pudimos saber de manera no oficial, que Espino no estaría pensando que viniera por el lado de la ex de su ex, sino de una red de personas dedicadas al robo y fraude.

Por lo pronto Gaby seguirá esperando que ambas compañías se responsabilicen por lo sucedido, tomen acción y recupere ambas cosas, en especial su línea telefónica.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO LA PROPIA GABY ESPINO SOBRE EL ROBO:

