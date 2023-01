Luis Quiñones se muestra emocionado por el posible fichaje de Rafael Santos Borré con los Tigres UANL

El futbolista colombiano Rafael Santos Borré se ha convertido en uno de los nombres más sonados para llegar al torneo Clausura 2023 de la Liga MX en el presente mercado de fichajes; los rumores surgieron luego que los Tigres de la UANL presentaran una oferta al Eintracht Fráncfort de la Bundesliga de Alemania para hacerse con los servicios del suramericano.

Ante esta situación, durante la última conferencia de los felinos previo a la segunda jornada del torneo Clausura contra los Tuzos del Pachuca, el jugador Luis Quiñones fue cuestionado sobre la posible llegada de su compatriota y su percepción de los beneficios que traería a la ofensiva del equipo la llegada de Santos Borré.

En sus declaraciones sostuvo la gran capacidad de juego que posee el delantero, quien sin duda alguna sería de gran apoyo para los felinos, pero decidió esquivar la pregunta para no generar polémica con sus compañeros y especialmente con el francés André-Pierre Gignac.

“¡Uff! Borré es un grandísimo jugador, lo ha demostrado a dónde ha ido, es un ganador, pero por respeto a mis compañeros no respondería algo así, lo admiro como jugador y como persona y siempre le deseo el bien. Es un tema que lo he visto en las redes el tema de Borré, mis compañeros están tranquilos”, resaltó Quiñones.

📹🎙️ Conferencia de prensa del 13 de enero con nuestro jugador Luis Quiñones.

El centrocampista de los Tigres de la UANL también reveló que la reciente celebración que tuvo con el técnico Diego Cocca la realizó con motivo de agradecimiento por el respaldo que le ha brindado desde que tomó las riendas de los felinos; el jugador parte como uno de los pilares del equipo para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Algo que siempre he tenido es agradecimiento sobre los técnicos que he tenido, con todos he tenido una gran relación, era importante celebrar con él, por la confianza que me brindó, era retribuir se apoyo, fue una gran confianza y esperemos que se mantenga en el comienzo del torneo”, destacó.

“No ha sido solo a mí, yo creo que a todos mis compañeros nos ha hablado y pedido lo que él quiere, me ha pedido que no me pegue mucho a la banda, que juegue con libertad y que tengamos muchísima movilidad con los espacios que nos deja el rival para poder aprovecharlos de la mejor manera”, concluyó Quiñones al referirse sobre Diego Cocca.

