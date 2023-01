VIDEO: Maestro de Texas es investigado tras ser captado propinando golpiza a un estudiante

Un maestro de Texas es investigado luego de que se publicara un video que lo mostraba agrediendo a golpes a un estudiante que lo envió a la sala de emergencias.

El incidente del pasado miércoles ocurrió en un salón de clases de Humble High School, y muestra a un maestro de inglés empujando al alumno de décimo grado contra una pared en un intercambio que los padres catalogaron de “muy molesto”, e indicaron que empezó cuando el profesor pensó que el joven estaba hablando demasiado alto, informó Fox Houston.

“Me quedé en su cara, antagonizándolo. Mi hijo le dijo: ‘Me dijiste que me callara. No voy a decir nada más’ y fue entonces cuando me dijeron que el maestro le arrebató la silla a mi bebé”, manifestó el padre de la víctima, Elvert Bolden.

“Quiero que lo arresten, que se presenten cargos”, agregó Bolden. “Quiero que se revoque su licencia de maestro. No quiero que pueda ir a ninguna escuela en ningún estado y pueda enseñar a otro niño en caso de que vuelva a hacer esto. Si hubiera puesto mis manos en mi bebé, habría estado en la cárcel”.

El video, que fue rápidamente replicado, muestra a los estudiantes tratando de controlar al maestro luego de que el golpeara al adolescente.

Bolden apuntó que su hijo estaba aporreado, cojeaba y necesitaba muletas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital local.

Entretanto, el Distrito Escolar Independiente de Humble catalogó la agresión de “inaceptable” en un comunicado.

“Esto no debería haber sucedido. Es inaceptable. El maestro ha sido suspendido. Se está llevando a cabo una investigación y es poco probable que regrese cuando concluya la investigación“, recalcó parte del comunicado.

El distrito precisó que el maestro utilizó la fuerza física para tratar que un estudiante se sentara y escuchara, y usó acciones que son “inaceptables y contrarias a los estándares y expectativas para todos los empleados”.

“El distrito tiene un proceso para abordar inquietudes graves que incluye informar a las fuerzas del orden público y cooperar plenamente con cualquier investigación policial. La policía de Humble ISD está investigando”, concluyó el comunicado.

Por el momento, la investigación se mantiene en curso, y se presentará un informe de lo ocurrido a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, de acuerdo con un portavoz del distrito escolar en declaraciones a Fox News este sábado.

También te puede interesar:

• Adolescente de Uvalde posa con un arma y amenaza con terminar con los estudiantes

• Suspenden clases en varias escuelas de Estados Unidos por el reto en TikTok “17 de diciembre”

• Arrestan a un profesor de matemáticas en Florida por besar a una alumna de 15 años en plena clase