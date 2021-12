Suspenden clases en varias escuelas de Estados Unidos por el reto en TikTok “17 de diciembre”

Este viernes, algunos distritos escolares de Estados Unidos decidieron suspender clases este día debido a las amenazas recibidas 24 horas antes a través de un reto que se volvió viral en TikTok llamado “17 de diciembre”, en donde se invitaba a los usuarios a llevar a cabo tiroteos o atentados con bombas en algunas escuelas.

En específico, los distritos de California, Texas, Minnesota y de Missouri fueron los que decidieron suspender las clases este día para así no poner en riesgo la vida de nadie; en otros distritos lo único que se ha solicitado es tener mayor presencia policial cerca de sus planteles o bien, han enviado correos electrónicos a los padres de familia en donde les explican que se encuentran ya investigando el caso.

El reto de TikTok de este peligroso reto es que algunos usuarios han advertido a otros respecto a que no deben asistir a la escuela este día debido a que se han enterado de que habrá tiroteos o bombas en algunas escuelas, corriéndose así la voz de esta situación que ha causado alarma tanto en los alumnos, como en maestros, directores, padres de familia y autoridades.

Sin embargo, quienes están investigando esta situación de momento han salido a decir que las amenazas parecen ser creíbles o reales, aunque otros aseguran no tomarse las cosas a la ligera pues sí encontraron algunas evidencias de que determinadas escuelas sí podían ser objeto de algún atentado.

While there are no known specific threats against New Jersey schools, the safety of our children is our highest priority and we will work closely with law enforcement to monitor the situation and remain prepared. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 16, 2021

Acerca de este tema, TikTok ya se ha pronunciado al respecto, asegurando que sus expertos no han encontrado, hasta ahora, algún video que realmente represente una amenaza significativa; sin embargo, se encuentran trabajando con las fuerzas del orden para analizar las advertencias con “la mayor seriedad”. We handle even rumored threats with utmost seriousness, which is why we're working with law enforcement to look into warnings about potential violence at schools even though we have not found evidence of such threats originating or spreading via TikTok.— TikTokComms (@TikTokComms) December 16, 2021

