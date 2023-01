Critics Choice Awards 2023: Famosos deslumbran en la alfombra roja

La gala de los Critics Choice Awards 2023, anoche en Los Ángeles, California, fue dorada desde la alfombra roja, pues figuras como Michelle Williams optaron por brillar con ese color.

La actriz, parte de los protagonistas de ‘The Fabelmans’, deslumbró con un vestido con un solo tirante en su hombro derecho, mientras que Amanda Seyfried mostró que ha regresado de lleno a Hollywood tras con ‘The Dropout’ y robó miradas por su atuendo, de amplia falda.

Elle Fanning optó por zapatillas doradas, que iluminaban su vestido de cortes irregulares.

Claire Foy destacó con uno de los vestidos más originales, blanco en sus bordes de arriba y abajo, pero el cual daba la imagen de haber sido pintado de azul con flores amarillas. View this post on Instagram A post shared by Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily)

En contraste a ellas, la mítica Julia Roberts y Sadie Sink, popular a nivel mundial por ‘Stranger Things’, optaron por llevar vestidos negros. View this post on Instagram A post shared by Blog de Hollywood (@blogdehollywood) View this post on Instagram A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss)

Para la gala, los mexicanos también optaron por la elegancia de los trajes negros, como fue evidente cuando Guillermo del Toro desfiló vestido totalmente con ese color.

Alejandro G. Iñárritu, nominado por ‘Bardo’ a Mejor Película Extranjera, y Diego Luna, quien compitió por Mejor Actor en serie Dramática por ‘Andor’, portaron traje negro y camisa blanca, aunque el primero llevó corbata y el segundo moño.

“Es lindo celebrar, no había habido tiempo para hacerlo. Esto abre una ventana para celebrar la gente que me inspira a estar aquí”, comentó el actor de la franquicia de Star Wars a su paso por el encarpetado.

