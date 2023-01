Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo realizaron una parodia de la nueva canción de Shakira: “Todos igualitos que tú”

La colombiana Shakira el pasado miércoles realizó el lanzamiento de su más reciente tema musical, y que además fue grabado junto a Bizarrap y el domingo agradeció a todos aquellos que le han demostrado su apoyo por el hecho de haberse mantenido durante tres días consecutivos en el puesto “número 1”.

El actor Eugenio Derbez y su pareja sentimental, Alessandra Rosaldo compartieron en la red social de la camarita una parodia que está basada en la “sesión 53”. El video, al igual que el original, tiene cierta similitud tras estar ambientado con el color azul, ella posa con una camisa abierta mientras deja ver su brasier y el comediante se puede apreciar al fondo donde aparentemente estaría tocando un piano como el argentino.

“Aislinn, Vadhir, José Eduardo, todos ellos se parecen harto. Yo quería algo diferente, yo me chuté el parto. Veintitrés horas pujando y Aitana es como tú, igualita que tú. Tus genes son de impacto y por eso están todos igualitos que tú …ta madre…”, es parte de la letra interpretada por Rosaldo.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que en pocas horas superó los 47 mil, y es que tuvo gran receptividad por parte de los usuarios de ambos actores. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue la letra de esta parodia, donde muchos están de acuerdo que los hijos de Eugenio son su “fotocopia”.

“Aquí Alex tiene un punto muy válido”, “Está tan buena tu versión que ya me Piqué”, “Sus genes sí están de impacto”, “Ojalá mi autoestima fuera tan fuerte como los genes de Eugenio Derbez”, “Según yo no nos parecemos no?”, “Deja de sacar fotocopias pinche”, “Está increíble”, “Esto está increíble. Amé”, “Genial, además muy defendible su punto y con respeto al asunto original”, “Morí”, “Genios”, “CLARAmente se ve que salpicó a todos”, “Les faltó nombrar a Kai, qué ondas?”, “La única hija que no se parece al Derbez es la Fiona y a ella es a la que quiere más que todos”, “Ya la escuché más que la original”, “Qué bárbaros, está increíble la composición”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

